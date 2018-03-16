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Ход ремонта федеральной трассы под Новороссийском проверяет губернатор
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Ход ремонта федеральной трассы под Новороссийском проверяет губернатор 

АиФ — Юг 16 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Сегодня, 16 марта, Вениамин Кондратьев оценит ход реконструкции федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский и осмотрит проектируемый участок новой дороги в селе Гайдук в Новороссийске.
После объезда глава региона проведет совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры Кубани, в котором примут участие вице-губернатор Андрей Алексеенко, заместитель главы региона Анатолий Вороновский, и. о. начальника «ФКУ Упрдор Черноморье» Дмитрий Горб, директор краснодарского филиала госкомпании «Автодор» Николай Ильин.
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