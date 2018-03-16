В Краснодарском крае осужденным разрешат смотреть матчи ЧМ-2018 

Осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Краснодарского края, будет предоставлена возможность смотреть матчи чемпионата мира-2018, сообщает kuban24.tv. Также в период подготовки к турниру в пенитенциарных учреждениях края будут организованы конкурсы плакатов, викторины, встречи с ветеранами кубанского футбола, товарищеские матчи по футболу. Все эти мероприятия направлены на популяризацию футбола и пропаганду здорового образа жизни.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.