Концерт студенческой филармонии проведут в Культурном центре района Люблино

При поддержке Фонда пропаганды, поддержки и развития российской музыкальной культуры и искусства Культурный центр имени И. М. Астахова в районе Люблино запускает специальный творческий проект «Музыкальная среда» — перед зрителями выступят солисты студенческой филармонии.

— В среду, 21 марта, в Культурном центре состоится концерт солистов и участников Первой Московской Студенческой Филармонии. В программе концерта — музыка композиторов разных эпох, — пояснила специалист по связям с общественностью Культурного центра Елена Саковец

Начало — в 19.00. Вход свободный. Напомним, что Культурный центр имени И. М. Астахова расположен по адресу: улица Люблинская, дом 149. (ск)