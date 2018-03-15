Краснодарский телеканал «Кубань 24» расширяет зону доступности 

Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. Ведущий телеканал Краснодарского края «Кубань 24» до последнего времени охватывал Краснодар наземным эфирным вещанием и почти 90 процентов территории региона (и не менее 50 субъектов РФ) путем спутникового вещания (Кубань 24 ОРБИТА). Недавно крупнейшее телевизионное СМИ Кубани вышло на платформу Peers.TV. Что это даст телеканалу, корреспонденту «НК» рассказал генеральный директор телерадиокомпании «НТК» занял Александр Палазов.
— Мы получили повсеместную доступность, что очень важно в эпоху быстрого развития IT-технологий. А так же и дополнительные входы, что повышает смотрибельность наших программ, нашего контента. А, следовательно, влияет на рейтинги. К тому же это еще одна среда вещания. А любая телекомпания пытается использовать все возможности.
Сервис Peers.TV — это линейное вещание телеканалов через интернет и интерактивные услуги видео по запросу. Он доступен на основных мобильных платформах, а также на Smart TV. Платформу используют уже 20 региональных российских телеканалов.
Пользуясь случаем, мы также попросили Александра Палазова прокомментировать победу журналистов телеканала «Кубань 24» в творческом конкурсе Союза журналистов Кубани. В номинации «Документальный фильм» победителями стала группа операторов телерадиокомпании НТК, работавших над проектом «Владимир Порханов. Жить дальше» — Иван Гришин, Дмитрий Ланин, Дмитрий Забелин.
— Наша работа, это не сюжет даже, а целый фильм. Над его созданием трудилось много людей, было потрачено много сил. Это заслуженная победа, наш фильм действительно был лучшим среди тех, что были представлены.