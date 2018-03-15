Краснодарский телеканал «Кубань 24» расширяет зону доступности

Краснодар . 15 марта — Новая Кубань. Ведущий телеканал Краснодарского края «Кубань 24» до последнего времени охватывал Краснодар наземным эфирным вещанием и почти 90 процентов территории региона (и не менее 50 субъектов РФ ) путем спутникового вещания (Кубань 24 ОРБИТА). Недавно крупнейшее телевизионное СМИ Кубани вышло на платформу Peers.TV. Что это даст телеканалу, корреспонденту «НК» рассказал генеральный директор телерадиокомпании «НТК» занял Александр Палазов

— Мы получили повсеместную доступность, что очень важно в эпоху быстрого развития IT-технологий. А так же и дополнительные входы, что повышает смотрибельность наших программ, нашего контента. А, следовательно, влияет на рейтинги. К тому же это еще одна среда вещания. А любая телекомпания пытается использовать все возможности.

Сервис Peers.TV — это линейное вещание телеканалов через интернет и интерактивные услуги видео по запросу. Он доступен на основных мобильных платформах, а также на Smart TV. Платформу используют уже 20 региональных российских телеканалов.

Пользуясь случаем, мы также попросили Александра Палазова прокомментировать победу журналистов телеканала «Кубань 24» в творческом конкурсе Союза журналистов Кубани. В номинации «Документальный фильм» победителями стала группа операторов телерадиокомпании НТК, работавших над проектом «Владимир Порханов. Жить дальше» — Иван Гришин, Дмитрий Ланин, Дмитрий Забелин.

— Наша работа, это не сюжет даже, а целый фильм. Над его созданием трудилось много людей, было потрачено много сил. Это заслуженная победа, наш фильм действительно был лучшим среди тех, что были представлены.