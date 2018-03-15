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Хын-Мин Сон может пропустить два сезона из-за призыва в армию
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Хын-Мин Сон может пропустить два сезона из-за призыва в армию 

Евро-футбол.Ру 15 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон может пропустить сезоны 2019/20 и 2020/21 из-за призыва в армию.
Согласно законодательству Южной Кореи, все мужчины обязаны пройти 21-месячную воинскую службу до 28 лет. В июле 2019-го года Сону исполнится 26, поэтому он должен будет отправиться в армию.
Правительство Южной Кореи делает исключение для спортсменов, добившихся успехов на международном уровне. Чтобы избежать призыва в армию, Хын-Мин Сон в составе сборной должен дойти до полуфинала чемпионата мира 2018-го года, либо же выиграть один из континентальных турниров: Азиатские игры-2018 или Кубок Азии-2019.
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