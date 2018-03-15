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Московские школьники в апреле отправятся в арктическую экспедицию
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Московские школьники в апреле отправятся в арктическую экспедицию 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Московские школьники в апреле 2018 г. отправятся на дрейфующую ледовую базу «Барнео» в рамках III этапа Большой арктической экспедиции, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
В них указано, что ГКУ «Центр дополнительного образования „Лаборатория путешествий“ объявил открытый конкурс на оказание услуг по обеспечению экспедиции.
Победитель конкурса будет обязан организовать перевозку в общей сложности 32 человек (включая несовершеннолетних детей) по маршруту Москва — дрейфующая станция „Барнео“, „Барнео“ — Северный полюс и обратно (Северный полюс — „Барнео“, „Барнео“ — Москва). Как указано в документах, участники отправятся в экспедицию 15 апреля.
Кроме того, исполнитель должен обеспечить снаряжением и оборудованием участников экспедиции, а также обеспечить взаимодействие с МЧС.
Как сообщается на сайте „Лаборатории путешествий“, большая арктическая экспедиция проходит по руководством полярного путешественника Матвея Шпаро. Экспедиция проходит в четыре этапа. На первом этапе проводится онлайн-викторина „Арктический диктант“. На втором этапе формируются два основных экспедиционных отряда, куда допускаются юноши и девушки 16-18 лет, обучающиеся в образовательных организациях Москвы. На третьем этапе члены экспедиции начинают работу в Арктике: один отряд — на дрейфующей станции „Барнео“, а второй отряд совершит лыжный переход до Северного Полюса продолжительностью около семи дней и протяженностью около 100 км. Участники экспедиции вернутся в Москву 24 апреля, после чего — на четвертом этапе — состоится итоговая конференция.
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