Школьники Москвы отправятся в Арктику

16 марта стартует новый образовательный проект «Большая арктическая экспедиция». Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«В проекте «Большая арктическая экспедиция» будет участвовать более 800 московских школьников. В преддверии экспедиции 40 участников отправятся в Карелию на учебно-тренировочные сборы «Полюс зовет!»», — написано в сообщении.

В Карелии пройдет финальный отборочный этап, где нужно будет пройти сложный маршрут в условиях, приближенных к арктическим, пройти физиологический и психологические тесты, доказать право на участие в экспедиции. По итогам отборочного этапа сформируют основной экспедиционный отряд, который в апреле пойдет на лыжах до Северного полюса.