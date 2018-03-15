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Школьники Москвы отправятся в Арктику
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Школьники Москвы отправятся в Арктику 

Каховка 15 марта 2018
Фото: Каховка
16 марта стартует новый образовательный проект «Большая арктическая экспедиция». Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«В проекте «Большая арктическая экспедиция» будет участвовать более 800 московских школьников. В преддверии экспедиции 40 участников отправятся в Карелию на учебно-тренировочные сборы «Полюс зовет!»», — написано в сообщении.
В Карелии пройдет финальный отборочный этап, где нужно будет пройти сложный маршрут в условиях, приближенных к арктическим, пройти физиологический и психологические тесты, доказать право на участие в экспедиции. По итогам отборочного этапа сформируют основной экспедиционный отряд, который в апреле пойдет на лыжах до Северного полюса.
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