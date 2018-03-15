Донской музей, посвященный истории казачества, признали «Дивом России»

Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» победил во всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России». Он занял первое место в ЮФО в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи», сообщается на сайте организаторов.

Финал проходил в Москве , конкурсанты должны были не только продемонстрировать видеоролик, но и защитить его перед членами жюри. Помог нашим участникам народный эстрадный ансамбль «Виктория», который исполнил казачьи песни и угостил присутствующих блюдами донской кухни.

Ставрополье, — Победа была очень неожиданной, ведь мы работаем всего два года, а соревноваться приходилось с «королями туриндустрии», которые находятся в Крыму Кабардино-Балкарии , Карачаево-Черкессии, — поделилась руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» Ирина Романова . — Некоторые туроператоры уже пообещали включить культурно-выставочный центр в свои маршруты. Я надеюсь, это увеличит нашу узнаваемость не только в регионе, но и далеко за ее пределами.

В Москве донской музей поддержал народный эстрадный ансамбль «Виктория»

КВЦ «Донская казачья гвардия» открылся в сентябре 2016 года в ДГТУ и представляет собой частную коллекцию ростовчанина Николая Новикова — он собирал её около 30 лет. Здесь можно увидеть редкие экспонаты, аналогов которых нет нигде в нашей стране.

— Посетителям готовы рассказать о малоизученных страницах истории донского казачества, показать подлинные документы, фотографии, формы гвардейцев, их оружие и снаряжение. Выставка включает в себя несколько сотен уникальных предметов, часть из которых были получены из пяти стран мира, — сообщается в видеопрезентации.

Конкурс «Диво России» призван повысить интерес к внутреннему туризму. В нем принимают участие десятки регионов нашей необъятной родины. Ранее наши земляки представляли на суд жюри видеоролики о станицах Хорошевской (Цимлянский район) и Романовской (Волгодонской район), показали мини-кино о природных красотах Пролетарского района, а также о празднике «Кружилинские толоки», который регулярно проводится в Шолоховском районе.

Донской музей, посвященный_2018-03-15