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Донской музей, посвященный истории казачества, признали «Дивом России»
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Донской музей, посвященный истории казачества, признали «Дивом России» 

161.ru 15 марта 2018
Фото: 161.ru
Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» победил во всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России». Он занял первое место в ЮФО в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи», сообщается на сайте организаторов.
Финал проходил в Москве, конкурсанты должны были не только продемонстрировать видеоролик, но и защитить его перед членами жюри. Помог нашим участникам народный эстрадный ансамбль «Виктория», который исполнил казачьи песни и угостил присутствующих блюдами донской кухни.
— Победа была очень неожиданной, ведь мы работаем всего два года, а соревноваться приходилось с «королями туриндустрии», которые находятся в Крыму, Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, — поделилась руководитель КВЦ «Донская казачья гвардия» Ирина Романова. — Некоторые туроператоры уже пообещали включить культурно-выставочный центр в свои маршруты. Я надеюсь, это увеличит нашу узнаваемость не только в регионе, но и далеко за ее пределами.
В Москве донской музей поддержал народный эстрадный ансамбль «Виктория»
КВЦ «Донская казачья гвардия» открылся в сентябре 2016 года в ДГТУ и представляет собой частную коллекцию ростовчанина Николая Новикова — он собирал её около 30 лет. Здесь можно увидеть редкие экспонаты, аналогов которых нет нигде в нашей стране.
— Посетителям готовы рассказать о малоизученных страницах истории донского казачества, показать подлинные документы, фотографии, формы гвардейцев, их оружие и снаряжение. Выставка включает в себя несколько сотен уникальных предметов, часть из которых были получены из пяти стран мира, — сообщается в видеопрезентации.
Конкурс «Диво России» призван повысить интерес к внутреннему туризму. В нем принимают участие десятки регионов нашей необъятной родины. Ранее наши земляки представляли на суд жюри видеоролики о станицах Хорошевской (Цимлянский район) и Романовской (Волгодонской район), показали мини-кино о природных красотах Пролетарского района, а также о празднике «Кружилинские толоки», который регулярно проводится в Шолоховском районе.
Донской музей, посвященный_2018-03-15
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