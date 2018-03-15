Кудрин готов помогать правительству, если оно не остановится на полумерах

КУДРИН НЕ СТАЛ КОММЕНТИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ, НО ГОТОВ ПОМОГАТЬ НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ЕСЛИ ОНО НЕ БУДЕТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛУМЕРАХ