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Кудрин готов помогать правительству, если оно не остановится на полумерах
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Кудрин готов помогать правительству, если оно не остановится на полумерах 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
КУДРИН НЕ СТАЛ КОММЕНТИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ, НО ГОТОВ ПОМОГАТЬ НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ЕСЛИ ОНО НЕ БУДЕТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛУМЕРАХ
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ
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