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Во Владивостоке в это воскресенье ограничат движение на Корабельной набережной
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Во Владивостоке в это воскресенье ограничат движение на Корабельной набережной 

Primpress 13 часов назад
Фото: Primpress
В целях обеспечения безопасности, проезд и парковка транспортных средств по автомобильной дороге на Корабельной набережной во Владивостоке ограничат с 15.30 до 20.00, сообщает PRIMPRESS.
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