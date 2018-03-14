Судьей, предложившим «стерилизовать» многодетную мать, занялся Совет судей Краснодарского края 

Краснодар. 14 марта — Новая Кубань. В январе текущего года в Интернете опубликовали компрометирующую аудиозапись, на которой голос, похожий на судью Курганинскогого районного суда Краснодарского края излагает свою позицию относительно участницы процесса, который он вел:
— Слушайте, ее не только родительских прав нужно лишить, но и сделать медицинскую операцию.
Речь идет о многодетной матери. Рассматривалось дело об изъятии у нее детей. На основании вердикта суда троих поместили в детский дом, двоих передали на воспитание бабушке. Всего жительница Кубани является матерью 8 детей.
После публикации ролика в СМИ активно обсуждалась тема этичности поведения судьи.
В Курганинском районном суде в отношении Константина Распопова была проведена служебная проверка. О заключении комиссии уведомили Совет судей Краснодарского края.
* Завершена служебная проверка в отношении кубанского судьи, предложившего «стерилизовать» многодетную мать
«Новой Кубани» стало известно, что теперь в отношении действий судьи Курганиснкого районного суда Краснодарского края проводится проверка Советом судей Краснодарского края. Инцидент будут рассматривать с точки зрения наличия или отсутствия нарушений кодекса судейской этики и закона о статусе судьи.
Официальный ответ на запрос корреспондента нашего издания поступил за подписью председателя Совета Владимира Кисляка. ;
Константин Распопов на время разбирательств не отстранен и продолжает рассматривать дела в Курганинском районном суде.
Напомним, что в начале года из-за публикации в Интернете другой аудиозаписи были досрочно прекращены полномочия судьи Арбитражного суда Краснодарского края.
— Командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все! — Заявлял Алексея Шевченко в зале заседаний, выражаясь при этом нецензурной бранью.
* Судья Арбитражного суда Краснодарского края больше не будет «командовать парадом»
«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.