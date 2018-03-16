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Штраф на ж/д переездах увеличат в пять раз
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Штраф на ж/д переездах увеличат в пять раз 

Авторамблер 22 часа назад
Фото: Авторамблер
Поправки внесут в статью 12.10 КоАП: будет введена санкция за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей. Речь идет о таких нарушениях, как выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или на запрещающий сигнал светофора.
В настоящее время, напомним, штраф составляет 1 тыс. рублей, а при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.
Как сообщал «Авторамблер», ранее эксперты посчитали, сколько часов водители тратят в пробках на ж/д переездах. Выяснилось, что ежедневно подмосковные автомобилисты стоят на закрытых переездах более шести часов, а в Ленобласти — по четыре часа.
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