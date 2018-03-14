Совет по вопросам добровольчества создали на Дону

Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) создан в Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, цель создания совета — консолидация усилий в развитии добровольчества в регионе.

Возглавил новый совещательный орган первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов . В состав совета вошли руководители областных органов исполнительной власти и представители общественных организаций.

Среди задач совета — создание условий, обеспечивающих востребованность добровольческих организаций, а также методическая, информационная, консультационная поддержка существующих и помощь при создании новых волонтерских организаций.

По данным областных властей, добровольческой деятельностью в регионе занимаются 100 тысяч молодых людей. В 2017 году донские волонтеры провели около 1000 мероприятий.