«Его негде держать». На Кубани создадут склады для хранения и унитожения контрафактного алкоголя

Сейчас для складирования и уничтожения контрафакт приходится возить его в Астраханскую и Волгоградскую области. Это очень неудобно и накладно для краевого бюджета. Предложение Кондратьева поддержал министр промышленности и торговли Денис Мантуров , сообщает KrasnodarMedia.

«С главой обсудили острую для Кубани проблему — нелегальный алкоголь. Его уже негде держать: на наших складах находится почти 590 тыс. литров изъятого контрафакта. Нужно специализированное помещение для хранения и утилизации. Мантуров поддержал инициативу», — сказал Кондратьев.

Также, в правительство России было направлено еще одно предложение о передаче полномочий исполнительной власти по составлению протоколов за торговлю алкоголем без лицензии наравне с полицией.