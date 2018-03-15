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«Его негде держать». На Кубани создадут склады для хранения и унитожения контрафактного алкоголя
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«Его негде держать». На Кубани создадут склады для хранения и унитожения контрафактного алкоголя 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сейчас для складирования и уничтожения контрафакт приходится возить его в Астраханскую и Волгоградскую области. Это очень неудобно и накладно для краевого бюджета. Предложение Кондратьева поддержал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает KrasnodarMedia.
«С главой обсудили острую для Кубани проблему — нелегальный алкоголь. Его уже негде держать: на наших складах находится почти 590 тыс. литров изъятого контрафакта. Нужно специализированное помещение для хранения и утилизации. Мантуров поддержал инициативу», — сказал Кондратьев.
Также, в правительство России было направлено еще одно предложение о передаче полномочий исполнительной власти по составлению протоколов за торговлю алкоголем без лицензии наравне с полицией.
«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что за 2017 год в регионе было изъято 1,6 миллионов тонн контрафактного алкоголя.
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