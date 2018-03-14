В Краснодарском крае ефрейтор Росгвардии спас двух тонущих детей

"З1-летний ефрейтор Сергей Гареев, военнослужащий отряда специального назначения «Вятич», прогуливаясь в парковой зоне в районе водохранилища №1 Армавира, услышал детский крик о помощи. Росгвардеец без промедления поспешил на тревожный призыв и увидел, как в 15 метрах от берега в покрытой илом ледяной воде тонут двое детей", — говорится в сообщении.

Как рассказывают в пресс-службе, тонула девочка примерно десятилетнего возраста, ее безуспешно пытался вытащить мальчик, ее ровесник, который тоже рисковал утонуть. Гареев вытащил девочку на берег, потом спас и мальчика. Военнослужащий оказал детям первую помощь и вызвал спасателей, сообщают в пресс-службе.