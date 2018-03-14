В Тбилисском районе 6 человек пострадали при взрыве на маслопрессовом заводе

Краснодар . 14 марта — Новая Кубань. ЧП произошло 8 марта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительной версии около 4 утра в одном из цехов ООО «Кубанские масла» произошел хлопок. Причиной стало нарушение требований охраны труда и технологического процесса производственных работ. Обстоятельства устанавливаются следователями и следователями-криминалистами. В момент происшествия в помещении находилась рабочая бригада. Шестеро работников получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы. Двое уже отпущены домой. Состояние здоровья двоих вызывает опасения. Работники завода получили ожоги 30 и 60% поверхности тела. В тяжелом состоянии они находятся в в краевой клинической больнице №1 имени Очаповского.

Была организована доследственная проверка, по итогам которой приняли процессуальное решение. Теперь в рамках расследования уголовного дела истребована документация относительно лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности на указанном заводе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.