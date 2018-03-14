На Кубани неадекватная пациентка напала на фельдшера

Краснодар . 14 марта — Новая Кубань. В социальных сетях распространилось видео, на котором молодая женщина, предположительно, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на фельдшера.

На кадрах видно, как агрессивная пациентка подходит к регистрационной стойке, возле которой стоит фельдшер, и начинает толкать медработника. Девушку уводят, однако она возвращается и вновь наносит удары по сотруднице клиники.