На Кубани неадекватная пациентка напала на фельдшера 

Краснодар. 14 марта — Новая Кубань. В социальных сетях распространилось видео, на котором молодая женщина, предположительно, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на фельдшера.
На кадрах видно, как агрессивная пациентка подходит к регистрационной стойке, возле которой стоит фельдшер, и начинает толкать медработника. Девушку уводят, однако она возвращается и вновь наносит удары по сотруднице клиники.
Как прокомментировали в пресс-службе краевого Минздрава, инцидент действительно произошел в одной из больниц Сочи, куда на карете Скорой помощи была доставлена 22-летняя девушка. В ведомстве подчеркнули, что пострадавшему фельдшеру будет оказана юридическая помощь. Женщина уже написала заявление в полицию.