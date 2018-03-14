Бурлачко обсудил с Кондратьевым общественную безопасность в период выборов президента РФ на Кубани

На повестке дня была общественная безопасность во время выборов президента РФ. По словам главы края, в регионе более 4 миллионов избирателей, которым нужно предоставить право свободно и спокойно проголосовать за своего кандидата в безопасной обстановке. На заседании отметили, что для сохранения стабильной и спокойной обстановки будут предприняты все меры.