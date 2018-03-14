Бурлачко обсудил с Кондратьевым общественную безопасность в период выборов президента РФ на Кубани 

Провел мероприятии губернатор региона Вениамин Кондратьев. На заседании также присутствовали начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Игорь Колосов, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, начальник ГУ МВД России по региону Владимир Виневский и друге, сообщает пресс-служба ЗСК.
На повестке дня была общественная безопасность во время выборов президента РФ. По словам главы края, в регионе более 4 миллионов избирателей, которым нужно предоставить право свободно и спокойно проголосовать за своего кандидата в безопасной обстановке. На заседании отметили, что для сохранения стабильной и спокойной обстановки будут предприняты все меры.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре 18 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатным.