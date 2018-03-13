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14.04.2018 в 18.00 в ГБУК г. Москвы «ДК „Салют“ состоится фестиваль искусств и народного творчества „Салют Победы“, посвященный Победе в…
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14.04.2018 в 18.00 в ГБУК г. Москвы «ДК „Салют“ состоится фестиваль искусств и народного творчества „Салют Победы“, посвященный Победе в… 

Управа района Куркино 13 марта 2018
Приглашаем принять участие в фестивале искусств и народного творчества «Салют Победы», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Фестиваль состоится 14 апреля в 18.00 в ГБУК г. Москвы «ДК „Салют“ (ул. Свободы, д.37).
К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы дворцов, центров культуры, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студий различных творческих направлений Москвы и Московской области и других регионов России, а также отдельные участники в возрасте от 8 до 25 лет по приглашению Оргкомитета фестиваля.
Участие в фестивале бесплатное.
Условия участия в фестивале изложены в Положении, которое прилагается.
Заявки принимаются до 2 апреля 2018 года.
С уважением, Орг.комитет фестиваля.
Справки по телефону: 8 (495) 949-02-12.
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