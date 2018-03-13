Министр здравоохранения Кубани незамедлительно отреагировал на жалобы супруги пациента новороссийской городской больницы

Краснодар . 13 марта — Новая Кубань. По факту случившегося в Новороссийской городской больнице №1 все ещё проводятся проверки и процессуальные решения пока ещё не приняты.

Напомним, что от имени жительницы курортного города в социальных сетях был опубликован пост, в котором рассказывается о её супруге — пациенте вышеупомянутого медицинского учреждения.

Перед новым годом 28-летний мужчина пришел в больницу с ожогом руки.

Ему была проведена несложная операция по по чистке и обработке раны. Буквально спустя день после этого мужчина впал в кому. У него развился сепсис, двустороннее воспаление легких, произошел ишемический инсульт головного мозга и т. д.

Его супруга Оксана рассказывала корреспонденту «Новой Кубани», что в транспортировке пациента в краевую клиническую больницу в Новороссийске отказали. А недавно персонал новороссийской городской больницы стал настаивать на том, чтобы женщина забрала своего мужа домой.

Оксана обратилась в прокуратуру и следственные органы.

* СК Кубани проверяет информацию о неоказании должной медицинской помощи пациенту в новороссийской больнице

СУ СК РФ по Краснодарскому краю подтверждали, что по заявлению женщины о неоказании врачами первой городской больницы, по ее мнению, должной медицинской помощи ее супругу организовано проведение доследственной проверки.

— Все доводы женщины, указанные в заявлении, будут тщательно проверены.

Оксану приглашали на встречу с главным врачом медицинского учреждения, представителем управления здравоохранения администрации МО г. Новороссийск и д.р. В ходе беседы главный врач Елена Массалова пояснила Оксане, что указаний о выписке пациента и переводе на амбулаторное лечение лично она своим подчиненным не давала. Суть встречи свелась к тому, что женщину просили внести изменения в публикации, сделанные в социальных сетях.

* В Новороссийской городской больнице не согласны с подозрениями в неоказании должной медицинской помощи

Известно, что на протяжении всего этого времени женщина обращалась за помощью и в управление здравоохранения г. Новороссийск и министерство здравоохранения Краснодарского края.

Для того, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего редакция «Новой Кубани» направила официальные запросы в вышеупомянутые ведомства.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что какие-либо проверочные мероприятия в МБУ «Городская больница» №1 г. Новороссийска не проводят, так как отсутствуют правовые основания. Медицинское учреждение находится в ведении органов местного самоуправления. А государственный контроль качества медицинской деятельности должен осуществляться федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

— Однако, на появление информации в соцсетях министр здравоохранения края Е. Ф. Филиппов, в рамках переданных отдельных государственных полномочий, отреагировал незамедлительным поручением управлению здравоохранения города Новороссийска: изучить обстоятельства, изложенные в публикации, и, в случае необходимости, принять меры для должного оказания медицинской помощи пациенту в полном объеме. — Такова формулировка ответа краевого министерства здравоохранения . Он предоставлен за подписью заместителя министра В. А. Игнатенко. ;;

Запрос о том, какие меры по факту случившегося принимаются в муниципальном ведомстве, был направлен корреспондентом «Новой Кубани» и в Новороссийск. ;

Однако, ссылаясь на статью о соблюдении врачебной тайны федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в управлении здравоохранения г. Новороссийска считают «невозможным дать ответы на поставленные в Вашем обращении вопросы». ;

Интересно отметить, что из всего перечня адресованных ведомству вопросов лишь один имеет непосредственное отношение к состоянию здоровья пациента, что по закону действительно является врачебной тайной. Все остальные касаются общей ситуации, возможного проведения проверок и взаимодействия с супругой пациента, то есть выполнения непосредственных должностных обязательств.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий и разбираться в сложившейся ситуации.