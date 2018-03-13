Лев Лурье: «Петербург отличается от Москвы, как Шнуров от Газманова»

По случаю 100-летней годовщины переноса столицы историк Лев Лурье рассказал, как идею лишить Петроград статуса главного города страны вынашивал еще Достоевский и почему до 1918 года Москва была культурнее нашего города.

Кто вынашивал идею переноса столицы до большевиков

Идея перенести столицу в Москву была широко распространена еще с петровского времени. Об этом мечтал в XVIII веке один из основателей славянофильства князь Михаил Щербатов, эта же идея была у декабристов, у Федора Михайловича Достоевского. К ней был близок Александр III, да и Николай II . Логика понятна: Петербург — город, целиком заимствованный у гнилого Запада: «языческие храмы на чухонских болотах». Европейское влияние пользы России , мол, не несет, жить надо, как заповедовал царь Алексей Михайлович. Александр III так и вовсе показал свое отношение к Петербургу наглядно, построив Спас на Крови — плевок в сторону Растрелли и Росси.

Причины переезда правительства

В 1918 году решение о переезде объяснялось радикализмом Петербурга. Именно это качество помогло здесь свергнуть самодержавие, а потом провести Октябрьскую революцию. Но затем наш скулеж, бубнеж и недовольство, вкупе с рахитом и гайморитом, привели к тому, что приведшие большевиков к власти элементы в начале 1918 года стали чрезвычайно для них опасны. В первую очередь речь о петроградских рабочих и балтийских матросах. В полусельской Москве таких радикальных элементов было гораздо меньше.

Наш скулеж, бубнеж и недовольство, вкупе с рахитом и гайморитом, привели к тому, что приведшие большевиков к власти элементы стали чрезвычайно для них опасны

Почему у нас появился Хармс, а в Москве — Михалков

Интеллигенция «ленинградского типа» не могла появиться в столице, где она гораздо больше, шире и успешнее продавалась за возможность работать. В Ленинграде нельзя было жить, как Пастернак, и получать такие деньги за счет переводов; или как Евтушенко — печататься в 10 газетах и оставаться гонимым. Поэтому у нас в городе появляется Хармс, а в Москве — Михалков.

Сейчас столица — это что-то вроде элитного вуза, куда поступают самые амбициозные провинциалы, там высокая производительность труда. А в Петербурге, в свою очередь, время для рефлексии, прогулки, праздных интеллектуальных разговоров. Так что если Хармс и Михалков кажутся неактуальными, можно назвать пары Бродский — Евтушенко, Шнуров — Газманов или Гребенщиков — Макаревич… Если тебе не платят — то ты никому ничем и не обязан, твори свободно без оглядки на начальство и широкую публику. До переноса столицы Москва была культурнее Петербурга

В начале XX века Москва была куда более живой в смысле культуры, а по части изобразительного искусства так и вовсе обогнала Петербург. Там существовала более сильная и просвещенная оппозиция, самые развитые думские либералы — московские купцы. И тогда как раз Москву воспринимали как нынешний Петербург: город чудаков, бездельников и местных гениев, которые ходят друг к другу в гости. С одной стороны, потеря столичной функции способствовала бедности и несчастьям петербургского населения, а с другой — создалась особая аура, которой мы до сих пор успешно торгуем.

Почему политическая элита страны приехала из Петербурга