На Кубани в день президентских выборов усилят охрану общественного порядка

Краснодар . 13 марта — Новая Кубань. В заседании постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе приняли участие главы силовых и правоохранительных ведомств, председатель ЗСК, вице-губернаторы. Главным вопросом стала охрана общественного порядка в день президентских выборов, которые пройдут в это воскресенье, 18 марта. В регионе, напомнил Вениамин Кондратьев , будут функционировать 2791 избирательный участок. Больше половины из них оборудованы камерами видеонаблюдения.

— Это дополнительная гарантия честности и прозрачности, защита от возможных провокаций, — уточнил глава региона.

За порядком в крае в этот день будут следить 15 тысяч человек: это сотрудники МВД , бойцы Росгвардии, курсанты, казаки и дружинники, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Главам муниципалитетов поручено обеспечить свои районы резервными помещениями, автобусами и электрогенераторами на случай возникновения ЧС.

— В крае более 4 миллионов избирателей. Мы обязаны предоставить им право свободно и спокойно проголосовать за своего кандидата в безопасной обстановке. Выборы должны пройти открыто и легитимно. Любые нарушения закона — недопустимы!, — подчеркнул Кондратьев.