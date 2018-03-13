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На Кубани в день президентских выборов усилят охрану общественного порядка
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На Кубани в день президентских выборов усилят охрану общественного порядка 

Новая Кубань 13 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 марта — Новая Кубань. В заседании постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе приняли участие главы силовых и правоохранительных ведомств, председатель ЗСК, вице-губернаторы. Главным вопросом стала охрана общественного порядка в день президентских выборов, которые пройдут в это воскресенье, 18 марта. В регионе, напомнил Вениамин Кондратьев, будут функционировать 2791 избирательный участок. Больше половины из них оборудованы камерами видеонаблюдения.
— Это дополнительная гарантия честности и прозрачности, защита от возможных провокаций, — уточнил глава региона.
За порядком в крае в этот день будут следить 15 тысяч человек: это сотрудники МВД, бойцы Росгвардии, курсанты, казаки и дружинники, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Главам муниципалитетов поручено обеспечить свои районы резервными помещениями, автобусами и электрогенераторами на случай возникновения ЧС.
— В крае более 4 миллионов избирателей. Мы обязаны предоставить им право свободно и спокойно проголосовать за своего кандидата в безопасной обстановке. Выборы должны пройти открыто и легитимно. Любые нарушения закона — недопустимы!, — подчеркнул Кондратьев.
Напомним, выборы Президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют 8 человек, в том числе действующий глава государства Владимир Путин.
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