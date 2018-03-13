Хранитель времени. История основателя музея Фелицина в Краснодаре

Начнем с того, что могила Фелицына утрачена и пока еще не найдена. Поиски идут, но этого мало. Память о деятеле, которого по праву можно назвать трудолюбцем, подвижником или, если хотите, радетелем земли кубанской, нужно не просто восстанавливать, но и увековечивать. Ведь до сих пор в кубанской столице нет памятника человеку, всю жизнь отдавшего изучению истории казачества и описанию местных древностей.

Послужной список

Судя по архивам, Евгений Дмитриевич Фелицын родился 5 марта 1848 года, родом «из потомственных почетных граждан Ставропольской губернии», вероисповедания православного, обучался в Ставропольской губернской гимназии.

13 апреля 1864 года «в службу вступил унтер-офицером с выслугой 3-х лет (33-х месяцев за рядового) в 14 пехотный Ставропольский полк», прибыл в полк 1 мая, а в декабре того же года «уволен в отставку без именования воинским званием». Прошло ровно три года, и в декабре 1867 года «определен вновь на службу в 76 Кубанский пехотный полк», чтобы в июле 1869 года быть «командированным в Тифлисское пехотное юнкерское училище».

Учеба в училище определила дальнейшую карьеру. И приказом по Штабу Военного Кавказского округа от 2 июня 1871 года Фелицын «переименован в портупей-юнкера», а «Высочайшим приказом 1872 года октября двадцатого дня произведен в прапорщики». В сентябре 1875 года он становится хорунжим, а в октябре «по распоряжению начальства прикомандирован к Войсковому штабу для письменных занятий».

Через пару лет мы встречаем его в должности исполняющего обязанности старшего адъютанта Баталпашинского военного отдела с отметкой, что «в походах и делах против непокорных горцев находился».

Итог службы — ордена Св. Станислава 3-й степени, серебряная медаль за покорение Западного Кавказа, темно-бронзовая медаль в память войны 1877-1878 годов и крест за службу на Кавказе.

Будни правителя канцелярии

В 1878 году Фелицын был прикомандирован к войсковому штабу Войска Кубанского, а летом 1879 года мы видим его в должности секретаря только что созданного Кубанского областного статистического комитета и одновременно редактора неофициальной части «Кубанских областных ведомостей», единственной в то время местной газеты.

К новой работе Евгений Дмитриевич отнесся ответственно, заявив, что задача «улучшить внутреннее содержание ведомостей, сделать их интересными для читающей публики и отвечающими цели своего предназначения всегда являлась для нас предметом самых серьезных попечений и заботливости».

«Кубанские областные ведомости» стали содержательнее, уделяя особое внимание историческим и этнографическим материалам. В целом же период редакторства Фелицына, продолжавшийся до 1892 года, виделся известному кубанскому библиографу Б. М. Городецкому периодом «упорядочения газеты».

В 1880 году под редакцией Фелицына вышла «Памятная книжка Кубанской области». Такого рода ежегодники выходили в Екатеринодаре еще с 1873 года, но Евгений Дмитриевич расширил формат «Памятной книжки». В раздел «Летоисчисление», в который традиционно входили «от Рождества Христова — 1880 год; от сотворения мира — 7388; от основания Русского Государства — 1018; от введения Христианства в России — 891; от начала Московского государства — 552; от вступления на престол дома Романовых — 267», он добавил «от основания первой русской газеты — 180; от основания первого университета — 125; от переселения Черноморцев на Кубань — 88».

В «Памятной книжке на 1880 год» была опубликована статья, присланная из Керчи археологом-любителем Е. Е. Люценко, — «Таманские древности. Описание древних золотых и других вещей, найденных 28 июня и 4 сентября 1879 года близ станицы Сенной на Таманском полуострове». Эта публикация свидетельствовала об интересе Фелицына к археологии, которая, наряду с историей казачества, была частью его научных увлечений.

В 1879 году Фелицын приступил к созданию при статкомитете Войскового этнографического и естественноисторического музея, а в 1882 году по поручению Московского археологического общества он начинает собирать сведения о древних каменных изваяниях («половецкие бабы») и публикует «Археологическую карту Кубанской области в 20-верстном масштабе».

Научная и общественная деятельность Евгения Дмитриевича не осталась незамеченной — в 1887 году новый начальник Кубанской области Г. А. Леонов пригласил его занять вакантную должность правителя канцелярии, на которой Фелицын оставался до 1892 года, то есть до переезда в Тифлис, где стал председателем Археографической комиссии. Комиссия эта находилась в ведении главноначальствующего гражданской частью на Кавказе С. А. Шереметева, бывшего начальника Кубанской области.

С деятельностью на посту председателя Археографической комиссии связана загадка надписи на одной из книг, сохранившейся в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике.

Загадка одной надписи

В музее, носящем имя Фелицына, решили в юбилейный год создать зал его памяти в виде реконструкции его кабинета. В нем книжный шкаф того времени, письменный стол, фотоаппарат, подлинные фотографии, сделанные Фелицыным во время археологических экспедиций.

В музеях часто случаются удивительные находки и происходят мистические совпадения. Буквально накануне открытия кабинета в библиотеке музея была обнаружена небольшая книжка с надписью на обратной стороне, сделанной рукой Фелицына. Книга долгое время считалась утерянной, а других его автографов в музее просто не сохранилось.

Название книги — «Краткий путеводитель по Кавказскому музею». Место издания — Тифлис, 1891 год. Автор — директор Кавказского музея и Тифлисской публичной библиотеки Густав Иванович Радде, вместе с которым Фелицын работал в Тифлисе.

Кавказский музей живо интересовал Фелицына, и он приобрел путеводитель, который переправил в Екатеринодар со следующей надписью: «Посылаю Вам, Василий Андреевич, просимый путеводитель по Кавказскому музеуму. То же не думаете ли Вы устроить что-либо подобное у себя? — Е. Ф.».

Если прочесть надпись не составило большого труда, то оставался вопрос — кому адресовано послание Фелицына? Рискну предположить, что этим адресатом был Василий Андреевич Щербина, старший брат выдающегося кубанского историка Федора Андреевича Шербины.

В пользу этого предположения — несколько аргументов, помимо совпадения имени и отчества. Щербина, работавший учителем русского языка в Екатеринодарском духовном училище, увлекался историей, писал статьи для «Кубанских областных ведомостей» в пору редакторства Фелицына, сменил его в должности секретаря Кубанского областного статкомитета, занимался развитием музея и многое сделал для придания музею официального статуса.