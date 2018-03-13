Академик Толочко: У нашего народа теряется историческое достоинство 

Об этом он заявил в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Выросло целое поколение, которое не знало ни нашей общей жизни в Советском Союзе, которое не испытывает никаких сантиментов к нашей глубинной истории, которое преподносит эту историю как череду постоянных конфликтов Украины с России. Теряется наше историческое достоинство народа. Его приучают к тому, что он не ответственен за историческое прошлое: революцию нам «москали навязали», в войну нас с Гитлером втянули русские, социализм принесли на штыках большевики, Переяславские соглашения нам тоже «коварно навязали» и мы вроде бы не имеем к этому отношения, мы страдательная сторона», — отметил Толочко.
По его словам, создается такая картина, согласно которой украинцы не субъект истории, а ее объект.
С этим и пытается бороться академик, который написал книгу, опровергающую подобный взгляд на историю.
«Я показал, что украинцы такие же сотворцы русской империи, русской культуры, советской империи, как и русские. И поэтому они должны принимать ответственность за это, а не отмежевываться», — подчеркнул Толочко.
Он упомянул о таком соратнике Петра Великого, как Феофане Прокоповиче, тайном супруге Елизаветы Петровны — Алексее Разумовском и других украинцах, оказавших значительное влияние на русскую историю.