Академик Толочко: У нашего народа теряется историческое достоинство

Об этом он заявил в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Выросло целое поколение, которое не знало ни нашей общей жизни в Советском Союзе, которое не испытывает никаких сантиментов к нашей глубинной истории, которое преподносит эту историю как череду постоянных конфликтов Украины России . Теряется наше историческое достоинство народа. Его приучают к тому, что он не ответственен за историческое прошлое: революцию нам «москали навязали», в войну нас с Гитлером втянули русские, социализм принесли на штыках большевики, Переяславские соглашения нам тоже «коварно навязали» и мы вроде бы не имеем к этому отношения, мы страдательная сторона», — отметил Толочко.

По его словам, создается такая картина, согласно которой украинцы не субъект истории, а ее объект.

С этим и пытается бороться академик, который написал книгу, опровергающую подобный взгляд на историю.

«Я показал, что украинцы такие же сотворцы русской империи, русской культуры, советской империи, как и русские. И поэтому они должны принимать ответственность за это, а не отмежевываться», — подчеркнул Толочко.