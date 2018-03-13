Кубань в очередной раз стала лидером по налоговым поступлениям в ЮФО, сообщили сегодня, 13 марта, на пресс-конференции в Краснодаре, посвященной итогам работы налоговых органов Краснодарского края за 2017 год и перспективам на 2018-й.
— В течение ряда лет наш регион является лидером по поступлениям в ЮФО. Динамика роста налоговых поступлений в 2017 году составила от 7 до 17% по различным видам налогов, — сказал руководитель УФНС России по Краснодарскому краю Алексей Семёнов. — Что касается этого года — то краевой бюджет 2018 года принят с доходами в размере 218,3 млрд рублей и более 90% из них — налоговые поступления. Уверен, работа на таком же уровне, с полной отдачей позволит выполнить бюджетные назначения.