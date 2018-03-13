В Кыргызстане пограничник случайно застрелил сослуживца

Бишкек , 13 марта / Синьхуа / — В Кыргызстане пограничник случайно застрелил сослуживца. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Чрезвычайное происшествие произошло в войсковой части 2030 в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области на юге страны.

"Сегодня, 13 марта, в результате неосторожного обращения с оружием в войсковой части 2030 погиб военнослужащий контрактной службы", — говорится в сообщении. Находясь в пограничном наряде, солдат срочной службы, рядовой в ходе неосторожного обращения с оружием произвел случайный выстрел и ранил военнослужащего контрактной службы, ефрейтора, который скончался по дороге в больницу.

В настоящее время проводится служебное расследование. —0—