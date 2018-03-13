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Кортеж Путина доставил неудобства водителям Краснодара (видео)
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Кортеж Путина доставил неудобства водителям Краснодара (видео) 

Южный автомобиль 13 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Жители Краснодара поделились в социальных сетях видео проезда кортежа президента РФ Владимира Путина по улицам Кубанской столицы. Так, на видеороликах, размешенных на популярных форумах и в пабликах соцсетей, запечатлен момент, когда несколько десятков правительственных машин несутся по улицам Краснодара. Большинство машин в составе кортежа черного цвета и преимущественно тонированные внедорожники, седаны и микроавтобусы марки Mercedes-Benz. Кроме того, в составе кортежа замечены более пяти патрульных автомобилей, скорая помощь и реанимобиль. На одном из видео запечатлен лимузин самого Путина — это Mercedes-Benz W222 S600 Pullman.
Водители Кубани в комментариях к видео высказывают свое недовольство. «Спасибо за 9 бальные пробки» — саркастически поблагодарил Путина житель Краснодара Егор Найсик. Так же в комментариях предположили, что президент РФ проехал всю дорогу от Москвы до Краснодара на автомобиле и попросили отремонтировать его дороги в Ростовской области. «Интересно он всю дорогу на авто ехал, почувствовал дорогу в Ростовской области?», — спросила пользовательница Instagram.
Кроме того, президента упрекнули в чрезмерной демонстрации дорогих автомобилей в составе кортежа. «Иисус Христос на осле в город въезжал, а этот с сотней автомобилей… Как же люди любят демонстрировать свою власть», — написал в комментариях к видео пользователь с ником serachim. Напомним, президент России Владимир Путин 12 марта посетил Краснодар в рамках рабочей поездки, где обсудил вопросы АПК и принял участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей.
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