Кубанские пограничники закрыли канал контрабанды боеприпасов 

Краснодар. 13 марта — Новая Кубань. Контрабандой боеприпасов занимался житель Волгоградской области.
Автомобиль был выявлен среди потока транспортных средств, пересекающих границу. Пограничники совместно с сотрудниками таможни провели углубленный досмотр. В салоне кроссовера Subaru Tribeca обнаружили боеприпасы. Дюжина 9-миллимитровых патронов для травматического пистолета была спрятана в межкресельном боксе автомобиля в специальной колодке для боеприпасов.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обязательна сообщили, что груз изъят и направлен на экспертизу.