Кубанские пограничники закрыли канал контрабанды боеприпасов

Автомобиль был выявлен среди потока транспортных средств, пересекающих границу. Пограничники совместно с сотрудниками таможни провели углубленный досмотр. В салоне кроссовера Subaru Tribeca обнаружили боеприпасы. Дюжина 9-миллимитровых патронов для травматического пистолета была спрятана в межкресельном боксе автомобиля в специальной колодке для боеприпасов.