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В Красноармейской районе КамАЗ сбил насмерть пешехода
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В Красноармейской районе КамАЗ сбил насмерть пешехода 

Новая Кубань 13 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 марта — Новая Кубань. ДТП случилось около 9 часов вечера в районе 50-километра автодороги «город Тимашевск — станица Полтавская».
По предварительным данным, 61-летний водитель КамАЗа проявил невнимательность и допустил наезд на пешехода, которой шел по дороге в попутном грузовику направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Как сообщают в отделе пропаганды краевого УГИБДД, на верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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