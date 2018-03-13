В Красноармейской районе КамАЗ сбил насмерть пешехода

Краснодар . 13 марта — Новая Кубань. ДТП случилось около 9 часов вечера в районе 50-километра автодороги « город Тимашевск — станица Полтавская».

По предварительным данным, 61-летний водитель КамАЗа проявил невнимательность и допустил наезд на пешехода, которой шел по дороге в попутном грузовику направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Как сообщают в отделе пропаганды краевого УГИБДД, на верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.