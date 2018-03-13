Кубанские сельхозкооперативы получат около 315 миллионов грантовой поддержки

Во время выступления глава государства акцентировал внимание на создании сельхозкооперативов. По его словам, важно поддержать кооперацию малого производителя. Это позволит ему эффективно сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки и повышать качество своей продукции, сообщает пресс-служба региона.

«Подчеркну, развитие малых форм хозяйствования на селе во многом зависит от региональных властей. Рассчитываю, что они будут оказывать сельхозкооперациям самое пристальное внимание и поддержку. В том числе, защищать их от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний», — сказал Путин.