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Кубанские сельхозкооперативы получат около 315 миллионов грантовой поддержки
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Кубанские сельхозкооперативы получат около 315 миллионов грантовой поддержки 

РИА «ФедералПресс» 13 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время выступления глава государства акцентировал внимание на создании сельхозкооперативов. По его словам, важно поддержать кооперацию малого производителя. Это позволит ему эффективно сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки и повышать качество своей продукции, сообщает пресс-служба региона.
«Подчеркну, развитие малых форм хозяйствования на селе во многом зависит от региональных властей. Рассчитываю, что они будут оказывать сельхозкооперациям самое пристальное внимание и поддержку. В том числе, защищать их от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний», — сказал Путин.
«ФедералПресс» напоминает, что президент России высоко оценил качество селекции Краснодарского края.
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