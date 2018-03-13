Как благородные дамы выясняли отношения топлесс

Топлесс-дэули: как выясняли отношения благородные дамы

Отстаивать свою честь с оружием в руках — удел не только лишь мужчин. Прекрасной половине человечества подобное также не чуждо. Правда, средства и поводы иной раз вызывают недоумение.

«А женщине с женщиной присуждать поле, а наймиту от женщин не быть, ни с какой стороны», — Псковская судная грамота. 1397 год.

Судебное положение XIV века прямо говорит о том, что на Руси поединки между женщинами были узаконены. Более того, закон не дозволял выставлять женщинам за себя другого бойца. Важно подчеркнуть, что речь идет не о бытовой драке, а о схватке по определенным правилам, коими и являются дуэли.

Псковская судная грамота, по всей видимости, регламентировала разрешение споров в городской среде в целом. Дуэли же в современном их понимании были прерогативой знати. Исключением, пожалуй, были дуэли на Диком Западе, где на происхождение мало кто обращал внимание.

Одной из первых задокументированных дуэлей между женщинами считает поединок между неополитанками Дамброй де Петтинеллой и Изабеллой де Карацци, произошедший в 1552 году.

Случай был тем более примечательным, что сеньорины сражались за расположение кавалера — дона Фабио де Цересола. Исход противостояния, увы, не известен. Однако случай произвел такое впечатление на неополитанское общество, что спустя почти век, в 1636 году, Хосе де Рибера посвятил ему картину Duela de Mujeres — «Женская дуэль».

Однажды причиной дуэли стал легендарный кардинал Решилье. За его расположение в Булонском лесу бились маркиза де Несль и графиня де Полиньяк. И этот поединок происходил по одним из самых жестких правил.

Условия несколько отличались от классической дуэли «через платок», когда только один пистолет был заряжен и летальный исход был гарантирован.

Дамы использовали шарф, который, очевидно, был длиннее платка, и стреляли не по команде секунданта, хотя с каждой стороны свидетели присутствовали. Первой рука дрогнула у мадам де Несль — мимо. Специально или нет, но графиня лишь ранила соперницу, не смертельно. Арман Жан дю Плесси не достался в тоге ни одной из дуэлянток, но сделал соответствующую запись о происшествии в одном из своих дневников, благодаря которой нам и известно об инциденте.

Пожалуй, наиболее нелепым поводом для дуэли (по крайней мере, с мужской точки зрения) стала стычка Леди Рокфорд и леди Рейли в 1612 году. Дамы появились на балу у графа Сассекского в одинаковых платьях. Вдобавок граф пригласил на танец только одну из них — леди Рейли.

Вызов был брошен и принят. Да вот загвоздка, леди Рокфорд не умела фехтовать. Решение было достойно иезуита: яд. Все просто: два бокала с вином, и только в одном из них яд (прям, как у того маньяка, из сериала «Шэрлок»). То ли леди Рокфорд ввели в заблуждение, то ли яд со временем потерял свои свойства. Так что итогом стало острое расстройство желудка у леди Эстер.

Другая примечательная схватка произошла в Лондоне в 1792 году между леди Альмерией Брэддок и миссис Элфинстоун. Конфликт возник после того, как миссис Элфинстоун позволила себе нелестный выпад о возрасте леди Брэддок, к тому же добавив ей несколько лет.

Спор решали в Гайд-пакре, сначала на пистолетах. К счастью, обе дамы были никудышными стрелками, и обе пули ушли «в молоко». Но на этом дело не закончилось, и в ход пошли шпаги. И здесь леди Брэддок посрамила обидчицу — бой закончился после того, как мисси Элфинстоун получила ранение в руку и была вынуждена принести публичные извинения.

Некоторые женские дуэли имели одну пикантную особенность: дамы сражались с обнаженной грудью. Именно в таком виде в 1892 году бились 56-летняя австрийская княжна Полина Меттерних и 32-летняя графиня Анастасия Кильмансегг (урожденная Лебедева). Дамы организовывали Музыкальную и театральную выставку в Вене , и у них возникли разногласия по поводу декораций.

Выяснять отношения благородные особы отправились в Вадуц. Секундантами стали графиня Кински и княжна Шварценберг-Лихтенштейн. Также была приглашена баронесса Люблинская, которая была дипломированным доктором. Она-то и настояла на том, чтобы барышни бились полуголыми. Баронесса мотивировала это тем, что ранение через ткань чревато занесением инфекции и летальным исходом: дуэль планировалось продолжать до первой крови. Примечательно, что слуги мужеского пола также присутствовали на этом событии: им было велено находиться в отдалении и стоять спиной к месту поединка.

Графиня Кильмансегг (блондинка), княжна Меттерних (брюнетка), баронесса Люблинская стоит ближе всех к дуэлянткам

Княжна и графиня сходились трижды! В третьей схватке шпага Меттерних достигла носа Кильмансегг. Увидев кровь, княжна выронила шпагу, а графиня, по всей видимости не оценив ситуации, успела ранить соперницу в руку. Дуэлянтки помирились, а победительницей была признана графиня Кильмансегг — за ней и осталось последнее слово в оформлении выставки.

Однако опасность заражения раны представляется сомнительным обоснованием для поединка топлесс. Иначе бы и мужчины выясняли отношения голыми по торс. Гораздо более логичным объяснением считается женский наряд, который сковывал движения.

Россия не осталась в стороне от веяний европейской моды. В 1829 году в Орловской губернии на шпагах своих мужей выясняли отношения помещицы-соседки Екатерина Полесова и Ольга Заварова. В результате обе женщины скончались: первая получила рану в живот, а вторая — в голову.

Дуэль происходила на глазах их дочерей, которые повторили поединок матерей спустя пять лет. Выжила только одна, она и сделал запись в дневнике. На ее основе наш современник Михаил Юрко написал картину «Женская дуэль», где помещицы изображены сражающимися по торс обнаженными. Является эта деталь художественным вымыслом или нет, неизвестно.

Картину «Женская дуэль» Михаил Юрко написал по мотивам поединка Полесовой и Заваровой

Существуют сведения о том, что наибольшую популярность женские дуэли в России приобрели при Екатерине Великой. Якобы она и сама в молодости сражалась с обидчицами, и позже не раз выступала в роли секунданта. Насколько эти сведения соответствуют действительности, оставим на суд историков.

Примечательно, что в 1886 году дуэль устроили феминистки француженка мадам Асти де Вальсэр и американка мисс Шэлби. Обе дамочки были к тому же врачами, и поспорили они о том, чья же медицина прогрессивнее: французская или американская. Дуэль произошла на поле близ деревни Ватерлоо, той самой, где Наполеон потерпел сокрушительное поражение. Мадам де Вальсэр вышла победительницей, ранив американку в руку. Впоследствии дуэлянтки сдружились на почве борьбы за права женщин.

Коль скоро речь зашла о правах женщин, стоит упомянуть о другого рода поединках с участием женщин. В конце XIV века английский граф Дадли должен был биться на дуэли с неким обидчиком. Но внезапно занемог накануне поединка.

Его место заняла его дочь Агнес, спрятав свое истинное лицо за забралом шлема. Открылась она только после того, как одержала победу. По другой версии, получившей распространение в начале XX века, схватку Агнес все-таки проиграла. Когда же соперник потребовал перед нанесением решающего удара снять шлем, он был столь поражен ее красотой и отвагой, что в итоге взял ее в жены.

Другой случай произошел во Франции в XVII веке. Некий офицер самовольно поселился в доме мадам де Сен-Бельмон. По одной из версий, она была вдовой, по другой — ее муж находился в тюрьме за долги. Как бы то ни было, на вежливую просьбу убраться восвояси, изложенную в письменной форме, офицер не отреагировал. Зато принял вызов на дуэль за подписью «шевалье Сен-Бельмон». Вдова (будем называть ее так) облачилась в мужской наряд, дабы раньше времени не обнаружить себя, и сумела выиграть схватку, выбив шпагу из рук соперника. Наглецу повезло, что сердобольная мадам решила сохранить ему жизнь.

Поединки между женщинами были пусть и не такой уж редкостью, но неизменно вызывали недоумение как у мужчин, так и у других женщин. Красиво и гордо женские дуэли выглядят только на страницах романов и в голливудских фильмах. На деле же все куда непригляднее, в том числе реальных мужских разборок.