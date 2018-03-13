Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края. Февраль-2018

О рейтинге

«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Краснодарского края . Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике региона (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы мубъектов федерации, а также известные политические, экономические и общественные деятели.

Для Вениамина Кондратьева февраль оказался очень бурным и насыщенным событием месяцем. Впрочем, одной из самых цитируемых новостей с упоминанием имени губернатора оказалась информация о локауте в Краснодаре . После того, как днем 14 февраля свет пропал в половине Краснодара, глава края выступил с заявлением. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодара, распорядился об экстренном устранении последствий перебоев подачи электроэнергии в городе. Энергетики и экстренные службы краевого центра переведены в усиленный режим. В столице Кубани были обесточены не только квартиры, но и торговые центры и аэропорт.

Примечательно, что в этот же день губернатор встретился с главой кубанской столицы на полях инвестфорума в Сочи . Накануне официального открытия Форума, Вениамин Кондратьев проверил готовность общей экспозиции края и стендов отдельных муниципальных образований. О приоритетных инвестиционных проектах рассказал глава краевого центра Евгений Первышов . Среди наиболее перспективных — предложения по развитию промышленности, транспортной инфраструктуры, зелёных зон. А на следующий день на форуме Вениамин Кондратьев с Алексеем Кудриным обсудил стратегию развития края до 2030-го года. К этому времени планируется увеличить ВРП до 5 трлн рублей, а также обеспечит ежегодный рост экономики на уровне четырех процентов.

И также на форуме в Сочи глава Кубани заключил ряд соглашений. Так, был подписан протокол о намерениях по строительству ветроэлектростанций мощностью 200 МВт на территории Темрюкского и Ейского районов. А в присутствии Дмитрия Медведева и Вениамина Кондратьева контракт на сумму более 3 млрд рублей подписали руководители компаний ОТЭКО и Siemens , планирующие вложить инвестиции в автоматизацию подъездных железнодорожных путей к порту «Тамань».

А неделей ранее в Сочи состоялся финальный этап управленческого конкурса «Лидеры России». Около 300 молодых людей приехали доказать, что они лучшие из лучших. В финал конкурса вышли девять молодых лидеров Кубани (предприниматели, руководители крупных компаний, ведущие инженеры предприятий), с которыми здесь 7 февраля пообщался глава региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в первый день февраля Кондратьев провел встречу с лидерами молодежных движений Кубани. По итогам мероприятия было решено организовать в Краснодаре краевой молодежный форум. Здесь же было объявлено о создании Союза кубанской молодежи Кубсомола). Кроме того, в прошлом месяце губернатор поучаствовал в патриотической акции «Бескозырка» (она прошла в Новороссийске в 50-й раз), посетил строительную площадку перинатального центра в Сочи (потребовав ускорить работы), обсудил поддержку бизнеса на Кубани с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым , встретился с курсантами летного училища в преддверии Дня защитника Отечества и провел деловую беседу с послом Италии Паскуале Терраччано.

Сочинский инфестфорум стал судьбоносным для еще одного участника нашего рейтинга. Информация о том, что Сергей Галицкий уходит с поста главы «Магнита» прозвучала как гром среди ясного неба, удивив большинство наблюдателей даже вопреки системным проблемам ритейлера.

Соглашение о продаже 29,1% акций «Магнита» с главой ВТБ Андреем Костиным миллиардер подписал соглашение в последний день форум. Сумма сделки (после которой у Галицкого осталось 3% акций) 198 составила миллиардов рублей. В Сочибыло озвучено и имя нового гендиректора компании, которым стал Хачатур Помбухчан

Нюансам и причинам продажи ритейлера было посвящено большинство новостей февраля, в которых упоминался магнат. Примечательно, что именно благодаря этому событию Галицкому удалось занять вторую строчку феральского рейтинга медийной активности кубанцев.

3. Евгений Первышов, мэр Краснодара — 518 (395)

Для градоначальника кубанской столицы сочинский форум также оказался одним из главных инфоповодов прошлого месяца. В частности, резонансной стала новость о том, что Евгений Первышов рассказал председателю правительства о проекте создания канатного метро. Предполагаемая протяженность канатки — 32 километров. Кабинки могут вмещать до 40 человек. Идея постройки канатного метро за счет денег частных инвестров получила одобрение у премьера. Правда, пока делающих вкладывать миллиарды в городскую канатку так и не нашлось.

Зато на инвестфоруме Евгений Первышов подписал 13 соглашений на 36 млрд рублей. Самым крупным стало соглашение с компанией «Базэл Аэро» , собирающейся возвести новый аэровокзальный комплекс и сделать из Краснодара полноценный хаб. В числе прочего были заключены соглашения с « РЖД » о модернизации железнодорожных путей, и соглашение о строительстве нового микрорайона в районе пос. Знаменского. А также договоры о строительства еще ряда объектов: аграрного индустриального парка в районе Старокорсунской, онкорадиологического амбулаторно-диагностического центра, нового отеля международной сети Hilton.

А с компанией «Орас» было достигнуто соглашение об инвестициях 3 млрд рублей в проект завода, производящего профиль из ПВХ и алюминия в районе хутора Ленина. Впрочем, в конце февраля Евгений Первышов обсудил с жителями хутора Ленина вопрос строительства нового завода. Как отметил мэр, это только предварительное соглашение о намерениях и сначала проект завода должен представить инвестор. Тогда станет понятно, что именно нужно построить. Также после прохождения экспертиз проект будет представлен жителям хутора Ленина.

Кроме того, в прошлом месяце Первышов провёл встречи с жителями станиц Елизаветинской и Старокорсунской, а также Старокорсунской поселка Лорис, обсудив перспективы развития территорий и решения существующих проблем. Также в феврале мэр поучаствовал в забеге «HardRun-2018».

Первый замглавы края в феврале традиционно занимался уже привычной для себя темой решения проблем обманутых дольщиков. В частности, Алексеенко посетил Новороссийск, где провел совещание и пообщался с собственниками проблемных домов. Примечательно, что власти края в городе герое насчитали рекордное для региона число обманутых дольщиков: 2600 человек. По итогам заседания комиссии был составлен протокол, в котором прописаны конкретные задачи и сроки по каждому объекту и назначены ответственные.

Свой визит в Новороссийск Алексеенко проанонсировать на странице в Facebook, которую он завел в начале месяца. Там же Алексенко успел посетовать, что от собственников проблемных объектов поступает слишком много жалоб. Вице-губернатор предложил более системно подходить к подаче предложений. Еще на своей странице Алексенко рассказал, что власти региона предложили «Крайинвестбанку» добровольно отдать свои доли в недостроенных ЖК строительным компаниям, которые смогут ввести в эксплуатацию недостроенные объекты на Кубани.

В начале месяца Алексеенко отметил положительную динамику в решении проблемы долгостроев: за месяц в регионе ввели в эксплуатацию 14 объектов, сроки сдачи которых затянулись более чем на девять месяцев. И число проблемных застройщиков сократилось с 98 до 87. А проводя в Сочи заседание межведомственной рабочей группы по незаконному строительству, он сообщил, что в олимпийской столице России насчитывается почти 1,2 тыс. самовольных построек — это «лидер» Кубани. Алексеенко рекомендовал мэрии Сочи еженедельно сносить на курорте по одному самострою.

Сохраняет на прежнем уровне медийную активность и градоначальник главного курорта страны, который также отметился участием на инвестфоруме. Так Анатолий Пахомов и руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о строительстве школы концертного комплекса «Сириус» в Сочи. А с группой компаний AVA Group был подписан договор об инвестирование 3,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса «Министерские озера» в Сочи. Кроме того, в кулуарах форума он рассказал о подготовке к мундиалю, отметив, что власти делают фан-зону в самом центре города на 10 тыс. человек и огромную развлекательную кампанию.

В феврале продолжился скандал с уволенной в декабре (и заетем восстановленной при участии Вениамина Кондратьева) сочинской учительницей. Глава города предложил Елене Носовой должность в администрации с заработной платой 30000 рублей, а также комнату в общежитии, отчего последняя отказалась.

Также в прошлом месяце СМИ сообщали, что мэр отчитался о своей работе за 2017 год перед депутатами Городского собрания, лично испытал систему безналичного расчета в автобусах, проверил результат недавнего субботника в Хостинском районе, а также поучаствовал в открытие новой зоны отдыха на набережной в Имеретинской низменности.

6. Юрий Бурлачко , спикер заксобрания Краснодарского края — 110 (104)

Насыщенным выдался месяц и для Юрия Бурлачко. Примечательно, что после смены главы довольно частой стала практика выездных расширенных заседаний заксобрания (или его комитетов) и депутатских конференций. Так, 20 февраля в Славянске-на-Кубани состоялась региональная конференция «О практике организации закупок товаров, работ, услуг в муниципальных образованиях» организованная ЗСК. Депутаты, представители органов власти и контролирующих структур под председательством Юрия Бурлачко утвердили комплекс мер, совершенствующих проведение аукционных процедур в регионе.

Впрочем, значительная часть новостей, в которых упоминался глава Законодательного собрания Краснодарского края касалась сессии ЗСК, в которой политик принял участие. На сессии 28 февраля ЗСК было принято постановление, согласно которому в краевом центре создается зеленый лесопарковый пояс площадью более 44 гектаров. В него будут включены существующие парки и другие зеленые территории Краснодара. Кроме того, заксобрание приняло поправки в бюджет, увеличив финансирование социальных госпрограмм почти на 3 миллиарда. Тогда же депутаты утвердили изменение в закон «Об Общественной палате Краснодарского края», наделив общественный институт правом формировать общественные советы. Они будут давать независимую оценку качества услуг организаций социальной сферы.

Под председательством Юрия Бурлачко в феврале также прошло планерное совещание депутатов заксобрания края, где парламентарии с участием министра экономики Александр Руппель рассмотрели информацию об исполнении в 2017 году краевых госпрограмм.

Занявший в январе место в десятке самых цитируемых политиков-кубанцев, мэр Анапы на этот раз даже упрочил свои медийные позиций. Примечательно, что подавляющее большинство новостей с упоминанием главы администрации составили публикации в местных и региональных изданиях. Впрочем, Юрий Поляков в прошлом месяце обошелся без каких-либо резонансных новостей, а его медиа-активность была в основном связанна с повседневной местной тематикой.

Так, мэр города-курорта в феврале заявил на встрече с общественниками о появление в Анапе собственного военкомата, дал поручение в центре Анапы демонтировать плитку с газонов и клумб, сообщил об открытии нового проезда, предложил депутатам горсовета создать список топонимов для названия улиц и площадей, а также поучаствовал в презентации брендбука курорта на туристической выставке в Анапе (которую посетил министр курортов Кубани Христофор Константиниди ).

Кроме того, Юрий Поляков посетил сочинский инвестфорум, где презентовал планы по развитию Анапы. Здесь же он подписал соглашение о строительстве двух санаториев категории 5 звезд на Пионерском проспекте.

Свою подпись в указанном выше договоре поставил и Василий Швец. Кстати, основная медийная активность вице-губернатора, курирующего вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона, была также связанна с сочинским инвестфорумом. Здесь Василий Швец заключил сразу несколько договоров. Так, вице губернатор вместе с METRO и банком «Центр-инвест» подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместного пилотного проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. Участие в нем примут около 120 владельцев розничных магазинов, до 30 компаний-поставщиков и более 10 ресторанов, прошедших конкурсный отбор.

Кроме того, Василий Швец подписал соглашение с представителем компании «Мегафон» о развитие новых стандартов связи в самых отдаленных городах Кубани. Также он подписал соглашения с ЗАО «Рено Россия», концерном «Радиоэлектронные технологии» и компанией «Каршеринг Руссия» о развитии электротранспортной инфраструктуры на Кубани. Соглашения предполагают поставку электромобилей, создание зарядной инфраструктуры и организацию электрокаршеринга на территории края.

А побывав с рабочей поездкой в Отрадненском районе в начале месяца, Василий Швец сообщил, что на Кубани появится Ассоциация производителей мебели.

По итогам форум не остался без крупных проектов и главный аграрий края. Вице-губернатор Андрей Коробка подписал в рамках РИФ-2018 сразу ряд значимых договоров. Так, одно из соглашений касается расширения фабрики по производству кофе в Тимашевске . Компания Nestle намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Кроме того, в рамках форума Андрей Коробка обсудил реализацию совместных проектов с чрезвычайным и полномочным послом ЮАР РФ Номасонто Марией Сибанда-Туси.

Впрочем, вице-губернатору было чем заняться и помимо форума. 27 февраля во время рабочей поездки заместителя губернатора Кубани в Усть-Лабинский район он провел большое краевое совещании с аграриями, где обсудили предстоящий сельскохозяйственный сезон и векторы аграрной политики в текущем году.

А в начале месяца делегация Кубани во главе с Андреем Коробкой отправилась в Липецкую область , чтобы изучить опыт в сельхозкооперации. После визита заместитель губернатора рассказал, что на Кубани возьмут пример с региона и создадут кассы взаимопомощи для сельхозкооперативов.

Насыщенным выдался конец зимы и для Натальи Костенко. В ферврале парламентарий призвала Госдуму ускорить работу над правовым регулированием обращения криптовалют, попросила Вениамина Кондратьева взять на контроль подготовку работы по коррекции границ «исторического поселения» в Краснодаре, а также выступила в Армавире на межмуниципальном форуме, который был посвящен вопросам реализации «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» в Предгорной и Восточной экономических зонах Кубани.