Минобороны наказало виновных в создании Знамени Победы без серпа и молота

Министерство обороны по итогам разбирательств нашло и наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы, произошедшем в начале февраля в Волгограде на параде в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

Минобороны косвенно в ответе на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова подтвердило, что внешний вид копии Знамени Победы, использованный на торжественных мероприятиях, не соответствовал оригиналу, сообщает «Накануне.RU».

Речь идет о том, что Знамя Победы на параде было представлено без пятиконечной звезды, серпа и молота.

В письме Минобороны отмечается, что по итогам разбирательств «виновные должностные лица привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности».

«Копии Знамени Победы, используемые в военных парадах и других мероприятиях с участием войск в городах Российской Федерации , проверены и приведены в соответствие с оригиналом», — говорится в письме, подписанном врио министра обороны Валерием Герасимовым

Об инциденте ранее рассказывал историк-архивист Дометрий Завольский.