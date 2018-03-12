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Минобороны наказало виновных в создании Знамени Победы без серпа и молота
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Минобороны наказало виновных в создании Знамени Победы без серпа и молота 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Министерство обороны по итогам разбирательств нашло и наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы, произошедшем в начале февраля в Волгограде на параде в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.
Минобороны косвенно в ответе на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова подтвердило, что внешний вид копии Знамени Победы, использованный на торжественных мероприятиях, не соответствовал оригиналу, сообщает «Накануне.RU».
Речь идет о том, что Знамя Победы на параде было представлено без пятиконечной звезды, серпа и молота.
В письме Минобороны отмечается, что по итогам разбирательств «виновные должностные лица привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности».
«Копии Знамени Победы, используемые в военных парадах и других мероприятиях с участием войск в городах Российской Федерации, проверены и приведены в соответствие с оригиналом», — говорится в письме, подписанном врио министра обороны Валерием Герасимовым.
Об инциденте ранее рассказывал историк-архивист Дометрий Завольский.
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