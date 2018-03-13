В Краснодаре проведут бесплатную экскурсию по улице Красной

Участники пешей прогулки посетят знаковые места города: памятники императрице Екатерине II, Пушкину, Репину, услышат историю создания городской скульптуры «Собачкина столица», памятника «Основателям земли кубанской», барельефа «Старый город» и других архитектурных памятников и достопримечательностей современного Краснодара

Акция пройдет в рамках «Дня добрых дел».

Всех желающих гиды краснодарского Туристско-информационного центра будут ждать 15 марта в 10 часов утра на площади у Войскового собора Александра Невского

Кстати, в планах у организаторов проведение и других тематических прогулок. В планах — экскурсии «Цветы у обелисков» о ходе ВОВ и «Екатеринодар — казачий град» об истории основания города. и многие другие.