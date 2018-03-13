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В Краснодаре проведут бесплатную экскурсию по улице Красной
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В Краснодаре проведут бесплатную экскурсию по улице Красной 

АиФ — Юг 13 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Участники пешей прогулки посетят знаковые места города: памятники императрице Екатерине II, Пушкину, Репину, услышат историю создания городской скульптуры «Собачкина столица», памятника «Основателям земли кубанской», барельефа «Старый город» и других архитектурных памятников и достопримечательностей современного Краснодара.
Акция пройдет в рамках «Дня добрых дел».
Всех желающих гиды краснодарского Туристско-информационного центра будут ждать 15 марта в 10 часов утра на площади у Войскового собора Александра Невского.
Кстати, в планах у организаторов проведение и других тематических прогулок. В планах — экскурсии «Цветы у обелисков» о ходе ВОВ и «Екатеринодар — казачий град» об истории основания города. и многие другие.
АиФ — Юг: последние новости
Хранитель времени. История основателя музея Фелицина в Краснодаре Кубанские аграрии засеяли яровыми 9,4 тысячи га Кубань в очередной раз стала лидером по налоговым поступлениям в ЮФО
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