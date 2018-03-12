Срок содержания под стражей «краснодарских каннибалов» истекает 19 марта

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. Дмитрий Бакшеев находится в одиночной камере. Такое решение было принято для обеспечения его безопасности.

Его супругу Наталью содержат в общей камере.

С момента ареста супруги ни разу не виделись.

Избранная ранее мера пресечения в виде содержания под стражей будет действовать до 19 марта. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая сообщила корреспонденту «Новой Кубани», что её будут продлевать.

Напомним, что Бакшеевым инкриминируют совершение убийства ч. 2 ст. 105 УК РФ. Их жертвой стала 35-летняя женщина, с которой они совместно употребляли алкогольные напитки на заброшенной территории. После расправы над ней её тело расчленили. Останки были обнаружены на месте происшествия и по месту жительства супругов Бакшеевых, на территории общежития краснодарского летного училища.

Инцидент получил широкую огласку после того, как в мобильном телефоне Дмитрия Бакшеева обнаружили фото с человеческими частями тела. СМИ стали писать, что супруги могут быть каннибалами. Во время обыска по месту жительства были изъяты мясные заготовки и фрагменты пищи для проведения экспертизы о природе их происхождения.

* Следствие продолжает выяснять, чем питались «краснодарские каннибалы»

Результаты все ещё официально не сообщаются. Адвокат коллегии адвокатов «Южная» Адвокатской палаты Краснодарского края Илона Шаповал недавно рассказывала «Новой Кубани», что версия о каннибализме выдумана прессой:

— Объективно там один единственный состав, ими было свершено одно преступление, никого они не ели, других преступлений не совершали, насколько мне известно.

* Адвокат краснодарских «каннибалов»: «Никого они не ели»

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.