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«Горячую» линию по капремонту проведет нижегородское правительство
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«Горячую» линию по капремонту проведет нижегородское правительство 

Newsroom24 12 марта 2018
Фото: Newsroom24
«Горячую» линию по капремонту проведет Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С 15 по 21 марта будет организована Интернет-линия, которую разместят а сайте Правительства Нижегородской области — www.government-nnov.ru.
21 марта с 10.00 до 12.00 пройдет «горячая» телефонная линия по теме «Вопросы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».
Ее телефон 8 (831) 411-91-91.
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