«Горячую» линию по капремонту проведет нижегородское правительство

«Горячую» линию по капремонту проведет Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 15 по 21 марта будет организована Интернет-линия, которую разместят а сайте Правительства Нижегородской области — www.government-nnov.ru.

21 марта с 10.00 до 12.00 пройдет «горячая» телефонная линия по теме «Вопросы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».

Ее телефон 8 (831) 411-91-91.