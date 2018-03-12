Автоледи за рулем «Калины» насмерть сбила мужчину на трассе в Успенском районе 

Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. Трагедия произошла вечером 11 марта. Было около 8 часов вечера, темно.
33-летняя женщина двигалась за рулем «ВАЗ 11183» по трассе «Армавир-Успенское-Невинномысск».
В районе 10-километра автодороги проезжую часть преодолевал 53-летний пешеход.
При этом мужчина переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что в непосредственной близости находился пешеходный переход.
К тому же, на одежде кубанца естественно не было никаких светоотражающих элементов.
В итоге автомобиль допустил наезд на пешехода.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчина от полученных травм погиб на месте.