Ещё
Автоледи за рулем «Калины» насмерть сбила мужчину на трассе в Успенском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автоледи за рулем «Калины» насмерть сбила мужчину на трассе в Успенском районе 

Новая Кубань 12 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. Трагедия произошла вечером 11 марта. Было около 8 часов вечера, темно.
33-летняя женщина двигалась за рулем «ВАЗ 11183» по трассе «Армавир-Успенское-Невинномысск».
В районе 10-километра автодороги проезжую часть преодолевал 53-летний пешеход.
При этом мужчина переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что в непосредственной близости находился пешеходный переход.
К тому же, на одежде кубанца естественно не было никаких светоотражающих элементов.
В итоге автомобиль допустил наезд на пешехода.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчина от полученных травм погиб на месте.
Новая Кубань: последние новости
В Кубанском водохранилище 8 марта утонули трое рыбаков В Тбилисском районе 6 человек пострадали при взрыве на маслопрессовом заводе На Кубани сотрудник Росгвардии спас тонущих в водохранилище детей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля520
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»211
Порошенко предложили заткнуться в ответ120
Джонсон отказался пожимать руку послу России470
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение