Автоледи за рулем «Калины» насмерть сбила мужчину на трассе в Успенском районе

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. Трагедия произошла вечером 11 марта. Было около 8 часов вечера, темно.

33-летняя женщина двигалась за рулем «ВАЗ 11183» по трассе «Армавир-Успенское-Невинномысск».

В районе 10-километра автодороги проезжую часть преодолевал 53-летний пешеход.

При этом мужчина переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что в непосредственной близости находился пешеходный переход.

К тому же, на одежде кубанца естественно не было никаких светоотражающих элементов.

В итоге автомобиль допустил наезд на пешехода.