Из Архыза в Красную Поляну к лету проложат пеший маршрут

Шестидневный пеший туристический маршрут из Архыза в Карачаево-Черкесии до Красной Поляны в Краснодарском крае станет доступен туристам летом 2018 года. «Планируем приступить к восстановлению пешеходных маршрутов из Карачаево-Черкесии на Красную Поляну. Создать пеший шестидневный маршрут и запустить его с открытием летнего сезона. Сейчас готовим инструкторов, которые смогут провести туристов из Архыза до Красной Поляны с ночевками и отдыхом», — сообщил ТАСС глава Минтуризма региона Анзор Эркенов По его словам, для туристов, которые хотят быстрее преодолеть переход через горы, могут организовать конные туры.