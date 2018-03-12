Ещё
Из Архыза в Красную Поляну к лету проложат пеший маршрут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Архыза в Красную Поляну к лету проложат пеший маршрут 

«Это Кавказ» 12 марта 2018
Фото: «Это Кавказ»
Шестидневный пеший туристический маршрут из Архыза в Карачаево-Черкесии до Красной Поляны в Краснодарском крае станет доступен туристам летом 2018 года.
«Планируем приступить к восстановлению пешеходных маршрутов из Карачаево-Черкесии на Красную Поляну. Создать пеший шестидневный маршрут и запустить его с открытием летнего сезона. Сейчас готовим инструкторов, которые смогут провести туристов из Архыза до Красной Поляны с ночевками и отдыхом», — сообщил ТАСС глава Минтуризма региона Анзор Эркенов.
По его словам, для туристов, которые хотят быстрее преодолеть переход через горы, могут организовать конные туры.
«Это Кавказ»: последние новости
Новая точка для наблюдения за леопардами появится в Кавказском заповеднике Депутаты на Ставрополье предложили запретить электронные сигареты для несовершеннолетних Кадыров вступился за депутата Слуцкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля520
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»212
Порошенко предложили заткнуться в ответ120
Джонсон отказался пожимать руку послу России470
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение