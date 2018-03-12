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Лучшие практики волонтерства представят на межрегиональном форуме в Екатеринбурге
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Лучшие практики волонтерства представят на межрегиональном форуме в Екатеринбурге 

ТАСС 12 марта 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Лучшие практики добровольческой деятельности будут представлены на X Межрегиональном форуме волонтерских отрядов с международным участием «Здоровье нации в наших руках: добровольчество», который в понедельник открылся на площадке "Ельцин Центра" в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета форума, председатель совета Лиги волонтерских отрядов учреждений среднего-профессионального образования Свердловской области Антон Киселев.
"Сегодня пройдет открывающая сессия форума, на которой будут презентованы лучшие практики добровольческой и волонтерской деятельности. Всего в форуме принимают участие около 1 тыс. человек из разных регионов РФ, а также из Казахстана и Киргизии. Также на площадке состоятся мастер-классы по направлениям добровольчества", — сказал собеседник агентства.
Планируется, что по итогам будет сформирован Межрегиональный союз волонтерских объединений системы среднего профессионального образования России.
"В рамках форума также состоятся слет региональных отделений всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» УрФО, межрегиональный слет инклюзивного добровольчества, форсайт-площадка молодежных проектов Общероссийского народного фронта, II межрегиональный слет «Молодежь выбирает трезвость», слет волонтеров-спасателей УрФО и дискуссия «Вопросы консолидации деятельности добровольческих объединений», — уточнили в департаменте.
Форум проводится с 11 по 12 марта в рамках объявленного в РФ президентом России Владимиром Путиным Года добровольца (волонтера).
По данным департамента, в 2017 году в Свердловской области развивались все направления добровольчества, в том числе социальное, спортивное, событийное, инклюзивное, медицинское, экологическое, а также волонтерство Победы и безопасности. Участие в добровольческой деятельности в 2017 году приняли 112 тыс. человек.
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