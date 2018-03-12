РГО объявило конкурс на участие в раскопках древнего кургана скифов в Туве

"Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на участие в международной комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Туннуг… По предварительным данным, захоронение относится к тому же времени, что и курган Аржаан-1, который является самым крупным и самым ранним скифским памятником — примерно IX век до н. э", — говорится в сообщении.

Экспедиция пройдет в три смены с 1 июня по 31 августа 2018 года, заявки можно подавать до 15 апреля. В конкурсе волонтеров могут участвовать люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в VIII веке до н. э. Северного Причерноморья.

В расположенной на севере Тувы «Долине царей» названной так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. В Кургане Аржаан-2 ученые нашли около 20 кг золотых изделий.