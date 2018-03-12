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РГО объявило конкурс на участие в раскопках древнего кургана скифов в Туве
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РГО объявило конкурс на участие в раскопках древнего кургана скифов в Туве 

ТАСС 12 марта 2018
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) объявило конкурс на участие в экспедиции по изучению кургана Туннуг — одного из самых ранних захоронений эпохи скифов в Туве. Об этом сообщается на сайте молодежного клуба РГО. Курган расположен в Уюкской котловине в пойме реки Уюк.
"Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на участие в международной комплексной археолого-географической экспедиции по изучению кургана Туннуг… По предварительным данным, захоронение относится к тому же времени, что и курган Аржаан-1, который является самым крупным и самым ранним скифским памятником — примерно IX век до н. э", — говорится в сообщении.
Экспедиция пройдет в три смены с 1 июня по 31 августа 2018 года, заявки можно подавать до 15 апреля. В конкурсе волонтеров могут участвовать люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в VIII веке до н. э. Северного Причерноморья.
В расположенной на севере Тувы «Долине царей» названной так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. В Кургане Аржаан-2 ученые нашли около 20 кг золотых изделий.
Ранее сообщалось, что в 2018 году ученые России и Швейцарии планируют экспедицию к большому кургану раннескифского времени в Туве. Зарубежные специалисты предполагают, что там могла сохраниться органика из-за заболоченной местности и вечной мерзлоты.
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