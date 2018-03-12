В Краснодаре квартиранты обнаружили тело хозяина дома

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. Трагический инцидент произошел 9 марта в одном из домов на улице Буденного.

По предварительным данным, накануне происшествия 55-летний владелец одноэтажного дома барачного типа распивал алкогольные напитки вместе со своими квартирантами. После застолья хозяин жилья отправился спать, а наутро его тело обнаружили квартиранты. Они вызвали полицию и Скорую помощь.