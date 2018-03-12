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В Краснодаре квартиранты обнаружили тело хозяина дома
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В Краснодаре квартиранты обнаружили тело хозяина дома 

Новая Кубань 12 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. Трагический инцидент произошел 9 марта в одном из домов на улице Буденного.
По предварительным данным, накануне происшествия 55-летний владелец одноэтажного дома барачного типа распивал алкогольные напитки вместе со своими квартирантами. После застолья хозяин жилья отправился спать, а наутро его тело обнаружили квартиранты. Они вызвали полицию и Скорую помощь.
Как прокомментировали в СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливается точная причина смерти погибшего, выясняются обстоятельства случившегося.
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