В Краснодаре квартиранты обнаружили тело хозяина дома 

Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. Трагический инцидент произошел 9 марта в одном из домов на улице Буденного.
По предварительным данным, накануне происшествия 55-летний владелец одноэтажного дома барачного типа распивал алкогольные напитки вместе со своими квартирантами. После застолья хозяин жилья отправился спать, а наутро его тело обнаружили квартиранты. Они вызвали полицию и Скорую помощь.
Как прокомментировали в СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливается точная причина смерти погибшего, выясняются обстоятельства случившегося.