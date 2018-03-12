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В Кубанском водохранилище 8 марта утонули трое рыбаков
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В Кубанском водохранилище 8 марта утонули трое рыбаков 

Новая Кубань 12 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. Спастись удалось единственной женщине.
Трагедия произошла на водохранилище со стороны Красногвардейского района Адыгеи.
Семейная пара отдыхала на берегу с друзьями. Около 14:00 двое мужчин и две женщины решили выйти на воду на моторной лодке.
Судно перевернулось на обратном пути около 15:00. По предварительным данным, лодка опрокинулась из-за того, что мужчина не справился с управлением и резко вывернул руль. Она затонула спустя 3 часа.
Спастись удалось лишь одной женщине. Она провела на дереве целый день. 9 марта в 9:00 её обнаружил рыбак и доставил на берег. Выжившая пояснила, что в воде погибли 34— и 37-летние мужчины и 31-летняя женщина. На месте велись поисковые работы.
В СУ СК РФ по Республике Адыгея пояснили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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