В Кубанском водохранилище 8 марта утонули трое рыбаков

Краснодар . 12 марта — Новая Кубань. Спастись удалось единственной женщине.

Трагедия произошла на водохранилище со стороны Красногвардейского района Адыгеи

Семейная пара отдыхала на берегу с друзьями. Около 14:00 двое мужчин и две женщины решили выйти на воду на моторной лодке.

Судно перевернулось на обратном пути около 15:00. По предварительным данным, лодка опрокинулась из-за того, что мужчина не справился с управлением и резко вывернул руль. Она затонула спустя 3 часа.

Спастись удалось лишь одной женщине. Она провела на дереве целый день. 9 марта в 9:00 её обнаружил рыбак и доставил на берег. Выжившая пояснила, что в воде погибли 34— и 37-летние мужчины и 31-летняя женщина. На месте велись поисковые работы.