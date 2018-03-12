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В Краснодаре стартует выставка Владимира Омутова Speedcore
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В Краснодаре стартует выставка Владимира Омутова Speedcore 

Ревизор.ru 12 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Суть выставки — в том, что художник теряет в мире своё материальное воплощение. Выставка абстрактна, на ней представлены разные геометричные, автономные объекты без функции и предназначения, они непонятно из чего и как созданы, но в то же время их материальность конкретна и ощутима. Художник Владимир Омутов в своём творчестве обращается к эстетике постинтернета, исследует влияние цифровой образности на визуальные материальные объекты. Он работает в технике живописи, скульптуры и инсталляции, у него было несколько персональных выставок — в ЦСИ «Винзавод» в Москве, в галерее ReDGift, в музее имени Коваленко.
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