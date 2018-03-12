Построенные на Кубани к ЧМ-2018 стадионы передадут спортивным школам

Замгубернатор Краснодарского края Николай Долуда планирует передать тренировочные базы, которые подготовлены для команд — участниц чемпионата мира по футболу детским спортивным школам. Об этом сообщает ТАСС.

"После проведения чемпионата мира по футболу тренировочные площадки в Адлере, Анапе Геленджике планируется передать детским спортивным школам.

Это полноценные стадионы с трибунами не менее чем на 500 человек, с натуральным газоном, искусственным освещением, оборудованные в соответствии с требованиями ФИФА.

Сегодня в спортивных школах края занимаются футболом более 33 тыс. юных спортсменов. Проведение чемпионата мира, несомненно, увеличит интерес к футболу, и тысячи ребят придут в спортивные секции.

И, что немаловажно, за счет этих площадок станет еще лучше материально-техническая база для развития детского спорта в нашем регионе", — рассказал Долуда.

Швеции и Ранее сообщалось, что базы сборных Дании Исландии на чемпионате мира — 2018 будут готовы к апрелю.