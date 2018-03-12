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Две тысячи пермяков прошли парадом памяти в честь Уральского добровольческого танкового корпуса
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Две тысячи пермяков прошли парадом памяти в честь Уральского добровольческого танкового корпуса 

РИА «ФедералПресс» 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Театрализованная программа в сквере Уральских добровольцев была посвящена труженикам и добровольцам Молотовской области. Создавшим 75 лет назад Уральский добровольческий танковый корпус.
В мероприятиях участвовали ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Геннадий Фукалов, герой России Сергей Яшкин, глава Перми Дмитрий Самойлов.
Участники мероприятия из сквера прошли парадом до Площади ветеранов. К памятнику корпусу возложили цветы. Знаменательная дата установлена указом губернатора Пермского края. Уральский добровольческий танковый корпус был соединением, созданным 11 марта 1943 года сверхурочным трудом рабочих на добровольческие взносы жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской областей.
Фото: пресс-служба губернатора
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