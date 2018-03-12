Две тысячи пермяков прошли парадом памяти в честь Уральского добровольческого танкового корпуса

Театрализованная программа в сквере Уральских добровольцев была посвящена труженикам и добровольцам Молотовской области. Создавшим 75 лет назад Уральский добровольческий танковый корпус.

Участники мероприятия из сквера прошли парадом до Площади ветеранов. К памятнику корпусу возложили цветы. Знаменательная дата установлена указом губернатора Пермского края . Уральский добровольческий танковый корпус был соединением, созданным 11 марта 1943 года сверхурочным трудом рабочих на добровольческие взносы жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской областей.

Фото: пресс-служба губернатора