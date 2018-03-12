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Благоустройство территорий в муниципалитетах будут обсуждать «на местах»
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Благоустройство территорий в муниципалитетах будут обсуждать «на местах» 

Primpress 12 марта 2018
Фото: Primpress
Утверждение правил благоустройства территорий может быть передано представительным органам местного самоуправления, сообщает PRIMPRESS. Такой краевой законопроект рассмотрит Законодательное собрание Приморья.
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