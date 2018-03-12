Благоустройство территорий в муниципалитетах будут обсуждать «на местах»

Утверждение правил благоустройства территорий может быть передано представительным органам местного самоуправления, сообщает PRIMPRESS. Такой краевой законопроект рассмотрит Законодательное собрание Приморья.