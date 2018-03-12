На что имеют право отряды казачьей охраны на ЧМ-2018

На некоторых объектах ЧМ-2018 порядок будут обеспечивать казачьи отряды, узнал Sobesednik.ru

Для охраны стадиона «Фишт» в Сочи привлекут членов Кубанского войскового казачьего общества «Пластуны». За это она получит 65,5 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края

Кроме того, казачьи дружины привлекут для охраны объектов ЧМ-2018 в Калининграде

Туристам, вероятно, идея понравится, но насколько она будет действенна — вопрос.

Полномочия таких объединений регулирует закон «О государственной службе российского казачества».

Члены казачьих обществ имеют право осуществлять патрулирование и охрану общественного порядка только вместе с сотрудниками полиции, при этом не перенимая их полномочия. Люди с нагайками не имеют права не только ими пользоваться, но и вообще требовать документы или задерживать нарушителей.

Впрочем, казаки могут и рвение проявить. В 2014 году возле сочинского стадиона «Фишт» они обработали нагайками девушек из «Пусси Райот». Посмотрим, на что их хватит против болельщиков.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2018 под заголовком «Что могут казаки?».