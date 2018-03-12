Ещё
На что имеют право отряды казачьей охраны на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На что имеют право отряды казачьей охраны на ЧМ-2018 

ИД «Собеседник» 12 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
На некоторых объектах ЧМ-2018 порядок будут обеспечивать казачьи отряды, узнал Sobesednik.ru.
Для охраны стадиона «Фишт» в Сочи привлекут членов Кубанского войскового казачьего общества «Пластуны». За это она получит 65,5 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края.
Кроме того, казачьи дружины привлекут для охраны объектов ЧМ-2018 в Калининграде.
Туристам, вероятно, идея понравится, но насколько она будет действенна — вопрос.
Полномочия таких объединений регулирует закон «О государственной службе российского казачества».
Члены казачьих обществ имеют право осуществлять патрулирование и охрану общественного порядка только вместе с сотрудниками полиции, при этом не перенимая их полномочия. Люди с нагайками не имеют права не только ими пользоваться, но и вообще требовать документы или задерживать нарушителей.
Впрочем, казаки могут и рвение проявить. В 2014 году возле сочинского стадиона «Фишт» они обработали нагайками девушек из «Пусси Райот». Посмотрим, на что их хватит против болельщиков.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2018 под заголовком «Что могут казаки?».
ИД «Собеседник»: последние новости
Дума может утвердить повышение штрафов за нарушение ПДД на ж/д переездах Группу "Пикник" госпитализировали после ДТП под Владимиром Режиссер Александр Павловский скончался на 71-м году жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля521
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»214
Порошенко предложили заткнуться в ответ120
Джонсон отказался пожимать руку послу России471
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение