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В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя впервые состоялся Большой круг российского казачества
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В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя впервые состоялся Большой круг российского казачества 

Вечерняя Москва 11 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Свыше полутора тысяч делегатов от всех реестровых войсковых казачьих обществ России собрались, чтобы принять судьбоносное решение, в результате которого все казачество объединится.
— Казачество несет в себе огромный патриотический, духовный и воспитательный потенциал. Идея объединить все реестровые общества давно назрела. Поэтому на Большом круге мы будем искать алгоритм консолидации, — объяснил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Перед началом работы Большого круга многие успели обменяться друг с другом своими мыслями по поводу предстоящего объединения.
— Вы помните, что было в девяностые годы, когда часть людей, не имеющих отношения к казачеству, но надевших казачью форму, называли «ряжеными». Слава богу, мы почистили свои ряды, и сегодня среди нас нет случайных людей, — рассказал сотник Всевеликого войска Донского Николай Ергушов. — Теперь мы с гордостью носим ту же форму, что и наши предки. Каждому казачьему войску присвоена собственная униформа, и можно безошибочно определить принадлежность всех гостей съезда.
Также участники встречи отметили, что сейчас все больше традициями казачества интересуется молодежь, которая вспоминает о своих корнях.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл, Митрополит Ставропольский и Невинномысский:
— Существенная задача казачества — это его единство во имя укрепления и процветания Отечества. Жизнь по заповедям Божиим, почитание Матери-Церкви, согласие друг с другом, уважение — таков исстари порядок, существующий в казачьей среде.
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