В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя впервые состоялся Большой круг российского казачества

Свыше полутора тысяч делегатов от всех реестровых войсковых казачьих обществ России собрались, чтобы принять судьбоносное решение, в результате которого все казачество объединится.

— Казачество несет в себе огромный патриотический, духовный и воспитательный потенциал. Идея объединить все реестровые общества давно назрела. Поэтому на Большом круге мы будем искать алгоритм консолидации, — объяснил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Перед началом работы Большого круга многие успели обменяться друг с другом своими мыслями по поводу предстоящего объединения.

— Вы помните, что было в девяностые годы, когда часть людей, не имеющих отношения к казачеству, но надевших казачью форму, называли «ряжеными». Слава богу, мы почистили свои ряды, и сегодня среди нас нет случайных людей, — рассказал сотник Всевеликого войска Донского Николай Ергушов. — Теперь мы с гордостью носим ту же форму, что и наши предки. Каждому казачьему войску присвоена собственная униформа, и можно безошибочно определить принадлежность всех гостей съезда.

Также участники встречи отметили, что сейчас все больше традициями казачества интересуется молодежь, которая вспоминает о своих корнях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл, Митрополит Ставропольский и Невинномысский:

— Существенная задача казачества — это его единство во имя укрепления и процветания Отечества. Жизнь по заповедям Божиим, почитание Матери-Церкви, согласие друг с другом, уважение — таков исстари порядок, существующий в казачьей среде.