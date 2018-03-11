Ещё
Емкость автобусного парка России превышает 437 ед. техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Емкость автобусного парка России превышает 437 ед. техники 

«Автостат Инфо» 11 марта 2018
техники
Исследование «Автостат Инфо» показало, что по состоянию на начало 2018 года в России насчитывается 437 898 автобусов. В парке автобусов в стране преобладает техника российских марок, ее доля достигает 85,1%, а доля иномарок — 14,9%.
В количественном выражении соотношение между российскими автобусами и автобусами-иномарками составляет 372 465 ед. к 65 433 ед. техники.
В объеме всего автобусного парка страны наибольшую долю занимает техника марки «ПАЗ» — 174 565 ед. На автобусы марки «КАВЗ» приходится 53 238 ед., а на автобусы «Кубань» — 51 435 ед. Помимо этого в автобусном парке России насчитывается 30 412 автобусов «ЛИАЗ» и 21 349 автобусов «НЕФАЗ». Помимо этого, высокую представленность в автобусном парке имеют автобусы марки Hyundai (9265 ед.), а также автобусы брендов «МАЗ» (8803 ед.) и Mercedes-Benz (7639 ед.).
ТОП-5 моделей автобусного парка РФ, лидирующих по степени представленности на начало 2018 года, составляют:
«ПАЗ-3205» — 123 174 ед.,
«КУБАНЬ G1» — 46 529 ед.,
«КАВЗ-3976» — 20 216 ед.,
«ЛИАЗ-5256» — 16 265 шт.,
«ПАЗ-4234» — 14 809 шт.
«Автостат Инфо»: последние новости
Три модели KIA вошли в февральский ТОП-25 самых востребованных автомобилей Продажи «зеленых» автомобилей выросли в Китае на 95% в феврале В Росиии продолжается рост продаж новых автобусов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля521
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»214
Порошенко предложили заткнуться в ответ120
Джонсон отказался пожимать руку послу России471
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение