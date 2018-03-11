Емкость автобусного парка России превышает 437 ед. техники

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Исследование «Автостат Инфо» показало, что по состоянию на начало 2018 года в России насчитывается 437 898 автобусов. В парке автобусов в стране преобладает техника российских марок, ее доля достигает 85,1%, а доля иномарок — 14,9%.

В количественном выражении соотношение между российскими автобусами и автобусами-иномарками составляет 372 465 ед. к 65 433 ед. техники.

В объеме всего автобусного парка страны наибольшую долю занимает техника марки «ПАЗ» — 174 565 ед. На автобусы марки «КАВЗ» приходится 53 238 ед., а на автобусы «Кубань» — 51 435 ед. Помимо этого в автобусном парке России насчитывается 30 412 автобусов «ЛИАЗ» и 21 349 автобусов «НЕФАЗ» . Помимо этого, высокую представленность в автобусном парке имеют автобусы марки Hyundai (9265 ед.), а также автобусы брендов «МАЗ» (8803 ед.) и Mercedes-Benz (7639 ед.).

ТОП-5 моделей автобусного парка РФ, лидирующих по степени представленности на начало 2018 года, составляют:

«ПАЗ-3205» — 123 174 ед.,

«КУБАНЬ G1» — 46 529 ед.,

«КАВЗ-3976» — 20 216 ед.,

«ЛИАЗ-5256» — 16 265 шт.,

«ПАЗ-4234» — 14 809 шт.