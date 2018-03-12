В Екатеринбурге отметили 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса

В этом году исполнилось 75 лет подвигу уральцев, которые создали танковое соединение, оказавшее весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Я искренне благодарен руководству Центрального военного округа и ветеранским организациям за то, что они не просто поддерживают памятную традицию, а самым активным образом участвуют в юбилейных мероприятиях. Вы видите, сколько уральцев пришло отдать дань уважения воинам, которые совершили подвиг во имя победы во Второй Мировой войне», — сказал Евгений Куйвашев

Сегодня в Екатеринбурге отмечается важный день — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Это часть истории Великой Отечественной войны, которой мы на Урале особо гордимся. В 1943 году из трудящихся Урала был набран добровольческий корпус, оружие и технику для которого рабочие нашего края изготовили сверх плана и безвозмездно. На участие в корпусе пришло более 100 тысяч заявок, а отобрали чуть менее 10 тысяч человек. Корпус был сформирован в рекордные сроки и уже 27 июля 1943 года принял первый бой на Курской дуге. Корпус прошёл боевой путь от Орла до Праги , его части получили наименование гвардейских. В составе корпуса сражались танкисты-асы, уничтожившие сотни немецких танков, бронетранспортеров и самоходок. В честь 75-й годовщины формирования корпуса в Екатеринбурге сегодня прошло торжественное шествие. Оно завершилось концертом, среди зрителей которого были и ветераны танкового корпуса: Григорий Владимирович Рыбаков , Петр Филиппович Ушаков, Дмитрий Архипович Ильиных . Зал приветствовал их стоя.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Мар 11, 2018 в 5:14 PDT Также память уральцев почтили минутой молчания, а рота почетного караула прошла возле памятника торжественным маршем.