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В Екатеринбурге отметили 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса
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В Екатеринбурге отметили 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса 

РИА «ФедералПресс» 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В этом году исполнилось 75 лет подвигу уральцев, которые создали танковое соединение, оказавшее весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне.
«Я искренне благодарен руководству Центрального военного округа и ветеранским организациям за то, что они не просто поддерживают памятную традицию, а самым активным образом участвуют в юбилейных мероприятиях. Вы видите, сколько уральцев пришло отдать дань уважения воинам, которые совершили подвиг во имя победы во Второй Мировой войне», — сказал Евгений Куйвашев.
Сегодня в Екатеринбурге отмечается важный день — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Это часть истории Великой Отечественной войны, которой мы на Урале особо гордимся. В 1943 году из трудящихся Урала был набран добровольческий корпус, оружие и технику для которого рабочие нашего края изготовили сверх плана и безвозмездно. На участие в корпусе пришло более 100 тысяч заявок, а отобрали чуть менее 10 тысяч человек. Корпус был сформирован в рекордные сроки и уже 27 июля 1943 года принял первый бой на Курской дуге. Корпус прошёл боевой путь от Орла до Праги, его части получили наименование гвардейских. В составе корпуса сражались танкисты-асы, уничтожившие сотни немецких танков, бронетранспортеров и самоходок. В честь 75-й годовщины формирования корпуса в Екатеринбурге сегодня прошло торжественное шествие. Оно завершилось концертом, среди зрителей которого были и ветераны танкового корпуса: Григорий Владимирович Рыбаков, Петр Филиппович Ушаков, Дмитрий Архипович Ильиных. Зал приветствовал их стоя.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Мар 11, 2018 в 5:14 PDT  Также память уральцев почтили минутой молчания, а рота почетного караула прошла возле памятника торжественным маршем.
Отметим, что уральцы подали в добровольческий корпус более 100 тысяч заявок, но отобрано было лишь 10 тысяч человек. Уже 27 июля 1943 года он принял первый бой на Курской дуге. Корпус прошел от Орла до Праги, в его составе были лучшие танкисты, уничтожившие сотни танков. Среди ветеранов на мероприятиях, посвященных юбилею УДТК были также ветераны Григорий Владимирович Рыбаков, Петр Филиппович Ушаков, Дмитрий Архипович Ильиных. Зал приветствовал их стоя.
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